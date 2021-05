Así quedaron las nuevas tarifas de Digitel para este mes

La compañía Digitel aumentó en el mes de mayo sus tarifas de los planes de telefonía móvil, tras haber incrementado en febrero de este año, los costos de los servicios.

Ya es costumbre a inicios de cada mes, los operadores realizan el reajuste de sus tarifas, siendo Digitel el primero en realizar la actualización de los precios de sus planes.







La empresa solo cuenta con tres planes para su activación: Radicall Plus, el más básico, Plan Inteligente Plus 500 MB y Plan Inteligente plus 1.1 GB.

Digitel aumenta sus tarifas:

Plan Radicall Plus: Bs 600.000,00 ($ 0,21)

Plan Inteligente 500 MB: Bs. 956.000,00 ($ 0,34)

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 2.152.912,00 ($ 0,76)

Por otro lado el Gigabyte Adicional de Navegación por ahora se mantienen en $0,8 por GB consumido.

También es importante mencionar que las tarifas de las operadoras móviles están ajustadas de acuerdo al tipo de cambio oficial reflejado en el BCV.

No se descarta que próximamente el resto de las operadoras de telefonía del país realicen el ajuste correspondiente.

ACN/ Arepa Tecnológica

