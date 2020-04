Nueva York permite marimonios en línea debido al Covid-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una orden ejecutiva que permite a las parejas realizar matrimonios en línea y que alicen su ceremonias por videollamadas, según dijo Melissa DeRosa, secretaria del gobernador.

«Así que esa es una vía que la gente quiere bajar, estará disponible para ellos», expreso DeRosa a periodistas el sábado,expresando algunas frases jocosas a los presentes tras el anuncio del gobernador.

«Videollamadas para ceremonias de matrimonio. Ahora no hay excusa cuando surge la pregunta sobre el matrimonio. No hay excusa», dijo Andrew Cuomo. «Ahora podrán casarse vía Zoom. ¿Sí o no?», agregó Cuomo

El anuncio del gobernador obedece a que as oficinas matrimoniales de Nueva York han sido cerradas debido a la epidemia y no han emitido licencias para bodas en las últimas semanas de la cuarentena.

Se han implementado medidas similares en el condado de Cuyahoga, (Estado de Ohio), así como también en Colorado y Arizona.

Desde funerales y bodas, hasta los baby showers y graduaciones, la pandemia de coronavirus ha provocado que las familias de todo el mundo a menudo cancelen o pospongan los momentos más importantes de sus vidas cotidianas.

Algunas parejas han decidido que el programa debe continuar y se han adherido al distanciamiento social seguro mediante el uso de plataformas de transmisión en línea como Facebook, Instagram, YouTube y Zoom para compartir sus ocasiones especiales cuando no desean posponer esos eventos.

Daily @NYGovCuomo briefing underway. New executive order allows marriages to occur over videoconference. Cuomo: “You can get married on Zoom.” pic.twitter.com/LoFo5uEDgd

— Pat Kiernan (@patkiernan) April 18, 2020