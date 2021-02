Nuevo desmentido al partido Unión y Progreso por el Dr Gustavo Miranda

Gustavo Miranda R. Prof. Titular UC. Ex-Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo.

Que ante la manipulada nota de prensa por parte de la organización política denominada Unión y Progreso, donde de manera inconsulta me incluye en una supuesta Junta de Emergencia Regional; me veo en la obligación de manifestar que no milito en ningún partido político desde hace más de 30 años.

En la actualidad me dedico a actividades productivas de carácter absolutamente privadas. No he autorizado a nadie a usar mi nombre en actividades políticas partidistas y menos a involúcrame en iniciativas con un alto grado de proselitismo; por ello rechazo de manera categórica la utilización de mi nombre y reputación en este tipo de eventos por parte de la organización Unión Y Progreso y exijo una inmediata rectificación ante este inaceptable proceder y censurable conducta.

No dejes de leer: Presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela desmiente formar parte del “Plan de Emergencia Regional”

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN