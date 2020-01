Nuevo presidente de Guatemala rompe relaciones con Venezuela

El recién instalado presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este jueves; que el país rompe relaciones diplomáticas con el gobierno socialista de Venezuela. Alejandro Giammattei anunció la decisión luego de reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA.

«Cerramos definitivamente relaciones con el gobierno de Venezuela», dijo Giammattei a periodistas; tras reunirse en el Palacio Nacional de la capital con Luis Almagro; secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Giammattei, un médico derechista de 63 años, señaló que ello es «definitivo».

En ese sentido, anunció que el canciller guatemalteco, Pedro Brolo; tiene las instrucciones para que el representante del presidente venezolano Nicolás Maduro; a cargo de la embajada abandone Guatemala, procediéndose luego al cierre de esa misión diplomática.

En noviembre pasado, siendo presidente electo, Giammattei adelantó que al asumir el cargo; rompería vínculos con Maduro y solo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana.

Jimmy Morales (2016-2020) reconoció a Guaidó en enero de 2019

La administración del expresidente Jimmy Morales (2016-2020) reconoció a Guaidó en enero de 2019, pero la embajada venezolana siguió funcionando con un encargado de negocios, responsable de la misión desde 2018, luego que el gobernante pidió el retiro de la embajadora Alicia Salcedo un año antes.

Giammattei intentó ingresar en octubre pasado a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero no lo admitieron porque presentó un pasaporte italiano y su visita no era con fines turísticos o privados.

Según el nuevo mandatario, su misión era invitar a Guaidó -jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento)- a su toma de posesión, que tuvo lugar el martes pasado, y pedirle a Maduro la liberación de «presos políticos» y la «convocatoria inmediata a elecciones democráticas».

De acuerdo con el nuevo gobierno guatemalteco, Venezuela estuvo representada en la toma de posesión de Giammattei por María Romero, designada por Guaidó como embajadora en Guatemala pero que radica en Miami, Estados Unidos.

Guatemala es miembro activo del Grupo de Lima, integrado por países latinoamericanos y del Caribe que reconocen a Guaidó como presidente.

ACN/AFP

