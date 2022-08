Obra Los Barberos vuelve en versión extendida este 25 y 26 de agosto

Compartir

La obra creada para Micro Teatral, «Los Barberos», vuelve a las tablas con una versión de una hora, para ser presentada este 25 y 26 de agosto.

Ronald Sanoja y Pedro Huice encarnan a dos barberos que durante la pandemia del covid-19 pasan por una serie de situaciones en las que de manera divertida, se hablan temas como salud mental.

Oma y Enyer, muy pintorescos, tendrán que lidiar con la convivencia, ansiedad y el virus que cada vez más ha mutado, dando nuevos casos y presentando nuevas enfermedades como: Hongo negro y la viruela de mono.

Uno de los personajes se obliga a estar encerrado por semanas para no contagiarse, mientras tanto en otro, no cree en ninguno, para él no está sucediendo nada.

Por eso deberán pasar por varias situaciones muy divertidas y a la vez deberán ser fuertes para poder salir ilesos de esas situaciones.

Obra Los Barberos visitará varios destinos del país

Desde las instalaciones de @akbar.ccs en el CCCT, los actores ofrecieron detalles de la versión que pasó de 15 a 50 minutos y aseguraron que continuarán integrando a la obra a los asistentes tal y como lo hicieron en la temporada de Micro Teatral.

El presentador de televisión, Ronald Sanoja, aseguró que estar en televisión y sobre las tablas es tan diferente que no existe punto de comparación pero que ama hacer ambas cosas.

Mientras que el escritor Pedro Huice aseveró que no es fácil escribir una obra pero que el público la aprobó al ser la más taquillera durante la temporada de microteatro, razón que lo llevó a ejecutar este proyecto más ambicioso.

En este encuentro con la prensa, estuvo presente el creador de contenido Eder Abreu, quien develó que formará parte de la próxima pieza teatral de Huice.

Por último, los actores agregaron que pretenden llevar la obra Los Barberos a varios destinos del país como Carabobo, Aragua y Nueva Esparta.

La pieza se estará presentando este 25 y 26 de agosto a las 7 de la noche en Teatrex El Bosque en Caracas.

Escritor:

Pedro Huice

Dirección:

Manuel Bastos

Producción General:

Dioneila Abreu

Producción:

Enyerbert Capdevilla

Armando Gómez

Vestuario:

Conceptos Designve

Hazlo Simple

Diseñador Gráfico:

Oskar Vera

Ambientación:

Javier Riera

Fotografía:

Jackson Javier Fotografía

