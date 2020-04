¡Ocho horas a oscuras! Maracaibo azotada por falta de fluido eléctrico

Por espacio de ocho horas Maracaibo sin luz, así lo reportaron medios del estado zuliano, donde agregaron que el apagón se registró en la madrugada de este jueves 23 de abril.

Según, el periodista Lenín Danieri, el área Metropolitana de la «Ciudad del sol amada» quedó a oscuras; cuando autoridades intentaron restablecer el servicio en varias zonas de la ciudad.

Ocho horas Maracaibo sin luz

Según reportó diario Panorama. el apagó comenzó a 1:03 de la madrugada, «cuando apenas caían las primeras gotas de lluvia se produjo la falla…regresó, pero dos minutos más tarde se volvió a ir» reseña en su portal.

Por su parte, El Nacional, que señala los comentarios del periodista Danieri, dijo que esta es la cuarta ocasión en abril que se registran una situación similar; según los reportes de los usuarios en redes sociales.

Aunque señaló que no se sabe cuál aparato se afectó, los mismo usuarios «ligaban que no fuer aun transformador; porque al respuesta para sustituirlo podría ser hasta de un mes»-.

Igualmente, el periodista citó que todo se debe a falta de aseo de las líneas de trasmisión, según le informaron algunos ingenieros; porque al llover y la acumulación de polvo hace falsos contactos por lo que genera explosiones y fallas.

Municipios afectados

Pero no todo pasó en Maracaibo, según el reporte de Panorama, también estuvieron afectados los municipios de la costa occidental del Lago, a partir de las 1:03 am.

Agregó que desde Machiques de Perijá hasta la Goajira; y desde «Lossada, La Cañada, San Francisco a Maracaibo, «quedaron apagados en medio de un sofocante calor».

También atiza lo de la lluvia, aunque la calificó de «llovizna» que sacó «el fuego de aceras, paredes, clósets y puertas. Todo era un horno»; comentaba Arelis Montiel, en La Popular, al sur de la ciudad, a las 8:00 am de este jueves.

Otros usuarios de Twitter reportaron explosiones en varios puntos de Maracaibo, aunque también acotó que Corpoelec no había dado como ciertas.

«#Ahora personal operativo realiza maniobras para restablecer el servicio eléctrico en la Costa Occidental en Zulia, que motivado a la presencia de lluvias en los municipios Maracaibo y San Francisco ocasiona la interrupción del servicio» colgaron desde la cuenta @Corpoeleczulia2.

Reconexión por sectores

El rotativo zuliano también reseñó que la reconexión se fue dando por sectores en El Moján (4:00 am). Unos 45 minutos más tarde el servicio fluyó de nuevo para zonas de San Francisco. A las 5:00 am acabó el apagón para los vecinos de Sabaneta. Y poco después de las 9:00 am volvió a los hogares de Los Haticos».

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Habitantes de Falcón sorprendidos por sobrevuelo de cazas K-8 (+Video)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN