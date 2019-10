Ocupación hotelera de Carabobo estuvo entre 20 y 40 %

Este año el estado Carabobo sólo tuvo entre 20 y 40 por ciento de ocupación hotelera, el presidente de la Cámara de Turismo, Alexandro Lombadi, acotó que se evidenció esta baja en las épocas de carnavales y Semana Santa.

El vocero destacó que en la entidad se recibe en su mayoría el turismo corporativo y aseveró que las fallas en los servicios públicos y la falta de atención de las autoridades hacen que las personas se cohiban de viajar.

«El deterioro de los servicios públicos, la poca iluminación, la poca seguridad que siente la gente y al mismo tiempo la información que brota de aquí hacia afuera hace que los turistas dejen de viajar hacia nuestra región. Mientras no trabajemos mancomunadamente y siempre he intentado hacerle llegar eso a los entes públicos para que ellos puedan escuchar a través de mesas de trabajo, la importancia que es tener la manera de trabajar conjuntamente, no vamos a tener el turismo que queremos tener», señaló Alexandro Lombadi, presidente de la Cámara de Turismo del estado Carabobo.

Se refirió también al éxodo del personal de este sector, «el éxodo también se presenta como en todas las empresas hoy en día, esta situación ha hecho que muchos empresarios empiecen a tener la idea de los hoteles-escuela para empezar a darle clases a los muchachos que salen de los institutos», indicó.