Estados Unidos ofrece amnistía a Maduro si se va por las buenas

Estados Unidos ofrece amnistía a Maduro si abandona el poder por las buenas y permite que los venezolanos puedan vivir en democracia.

“No queremos procesarte y no queremos perseguiste. Queremos que dejes el poder”, dijo Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, al diario e dijo al diario The New York Times.

El funcionario aseguró que que si Maduro deja el poder, el Gobierno de Donald Trump le facilitaría una amnistía. “No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya”, afirmó Abrams.

Sin embargo, señaló que no veía disposición de Maduro por abandonar el Palacio de Miraflores. Recordó que el jefe chavista permanece en el poder desde su primera elección en abril del año 2013.

Maduro fue reelecto para un segundo mandato el pasado 20 de mayo de 2018. En unos comicios a los que no acudieron los principales partidos de la oposición venezolana. Las elecciones las cuestionaron numerosos países de la comunidad internacional.

Asimismo Maduro asumió un segundo mandato el 10 de enero al juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No obstante, a su Gobierno lo desconocen más de 50 países de Europa, América, e incluso algunos de África, Asia y Oceanía.

EE.UU ofrece amnistía a Maduro

De igual forma aclaró que ni Donald Trump ni sus funcionarios están negociando con Maduro. “Y la noción de que hay un patrón de contactos es equivocada».

Insistió en que Venezuela requiere retornar a la democracia. «Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno‘”.

