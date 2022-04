Actor Johnny Depp subió de nuevo al estrado en juicio contra exesposa

Compartir

El cantante y rapero puertorriqueño, Arcángel, se pronunció este lunes 18 de abril, sobre la ola de conciertos de artistas nacionales e internacionales en Venezuela y aseguró que no regresará al país hasta que sea un “pueblo libre”.

A través de un vídeo publicado en redes sociales, el artista dijo que no regresará a Venezuela hasta que Nicolás Maduro no se vaya del poder.

“A los promotores de Venezuela y eso… ya yo fui bien claro y dije que hasta que no saliera ese hombre de allí, yo no iba a ir pa’ allá; porque tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo y yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas”, comentó Arcángel en una grabación publicada en redes sociales.

#19Abr #Espectáculos@akaLuisSerrano: Arcangel dice que no va a venir a Venezuela. Le pide a los promotores que no lo llamen, que no va a venir. Que en cuanto alcancemos la democracia, él viene y canta gratis. pic.twitter.com/KerTevi8u0 — Reporte Ya (@ReporteYa) April 19, 2022

“Dejen de estar llamándome, ofreciendo dinero, que yo no voy a ir pa’ allá”, insistió el rapero; quien además aseguró que “la próxima vez que yo vaya pa’ Venezuela va a ser de gratis, no voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo”.

Por último, insistió que, en ese entonces, su objetivo será “dar alegría de verdad a un pueblo libre.”

Es de mencionar que esta sería la segunda ocasión que el artista rechaza una invitación por respeto al pueblo venezolano.

Este año la escena musical se ha reactivado con la realización de conciertos de artistas internacionales. Alejandro Fernández; Morat y Sech han sido algunas de esas primeras presentaciones.

Para los próximos meses están confirmadas otras figuras como Kany García, Natti Natasha, Cultura Profética, Camila, Sin Bandera, entre otros.

