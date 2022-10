OIM preocupados por venezolanos deportados por EE.UU. bajo Título 42

Tras tres meses de asumir como primera ministra de Gran Bretaña, la líder del partido Conservador, Liz Truss, renuncia este jueves a su cargo.

Truss quien se convierte en la primera ministra del país que menos tiempo ha estado en el cargo; dio a conocer su dimisión en las afueras de Downing Street.

“Establecí una visión de una economía de alto crecimiento y bajos impuestos que aprovecharía las libertades del Brexit. Sin embargo, reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador”, afirmó Truss.

También indicó que le presentó su renuncia al rey Carlos III y que dentro de una semana se realizará una elección de liderazgo.

En los 45 días que permaneció en el cargo, el presupuesto de Truss derrumbó los mercados; perdió a dos ministros clave y perdió la confianza de casi todos sus propios parlamentarios.

We delivered on energy bills and on cutting national insurance.

We have continued to stand with Ukraine and to protect our own security.

And we set out a vision for a low tax, high growth economy – that would take advantage of the freedoms of Brexit. pic.twitter.com/fi6rtdBRAf

— Liz Truss (@trussliz) October 20, 2022