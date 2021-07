Ola de frío provocó inusual nevada en diversas ciudades de Brasil

La ola de frio que ingresó a Brasil en los últimos días causó el miércoles por la noche nevadas en al menos 13 ciudades del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de ese país.

El fenómeno está relacionado con una gran masa de aire polar que ingresó en las últimas horas y que algunos meteorólogos ya alertaban sobre las bajas temperaturas que azotarían a la región.







Durante la madrugada de este miércoles en Santa Catarina se registró un récord de -7,8 ° C .

Las nevadas se registraron en Pelotas, Sao Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau; y Farroupilha, entre otros.

“La masa de aire frío tiene el potencial de ser una de las más intensas de este siglo para llegar al territorio nacional (brasileño); en un escenario climático propicio para eventos de frío extremo”, indicaron desde Desde MetSul, uno de los principales generadores de contenido de información meteorológica.

Los expertos pronostican que durante esta ola de frío las temperaturas podrían ser las más bajas desde 1955.

TEMPO | Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/h a 80 km/h e visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. As imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK

— MetSul.com (@metsul) July 28, 2021