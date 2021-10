Olavarrieta: Quiero hacer de la pregunta final del Miss Venezuela una conversación

Compartir





















El reconocido periodista Luis Olavarrieta fue designado como el moderador que realizará las preguntas finales a las candidatas en la gran noche del Miss Venezuela 2021.

El evento venidero 28 de octubre a las 7:00 p. m., como se anunció en la revista matutina Portada’s, fue entrevistado por los animadores Mariela Celis y José Andrés Padrón.

Para conocer más de sus expectativas ante esta responsabilidad.

¿Cómo te sientes, cómo recibiste la noticia de formar parte del Miss Venezuela y ser encargado de esa parte, digamos tan importante para las candidatas? Le consulta Mariela Celis.

Yo creo que para ellas, va a ser un momento difícil, pero para mí también. ¿Cuál es la mejor manera que yo tengo para jugar con la empatía? Tal vez quitándome ese rol, que puede a veces un poco intimidar para llegar a ser un poco más cercano, quiero ser amigo pues, quiero buscar la manera en la que ellas puedan conversar esos segundos, de algo que se sientan a gusto y que manejan.

Porque es muy difícil cuando tal vez se tiene el favoritismo y en segundos por los nervios se puede perder ese reinado, esa corona en sí, como lo hemos visto a través de los años.

Entonces lo que yo busco es algo fresco, cercano, humano, que no se sientan intimidadas, sino que bueno, que podamos entre ellas y yo tener un momento que pueda ser importante para ambos.

Yo quiero entrar con temas que ellas puedan manejar y que no se sientan alejadas, ¿por qué? Porque ese momento es determinante.

Si nosotros podemos hacer de ese momento algo que pueda resultar para ellas, superarlo de una manera propicia, amable, ellas en sus concursos internacionales se van a sentir más seguras, ese momento es clave para ellas.

Yo no puedo venir con una rudeza, una pregunta complicada, más allá que sean temas de vanguardia, actuales, pero algo que se vea muy amable, como una conversación entre dos amigos, una conversación que podamos entablar en cualquier momento, que se sientan cómodas.

¿Qué nos puedes adelantar, va a haber una mezcla de redes sociales con las preguntas del Miss Venezuela con YouTube? Pregunta José Andrés Padrón.

Total, yo creo que no nos podemos alejar del mundo interactivo, y esa fusión, esa plataforma que da un medio tan importante, un medio tradicional como es Venevisión, puede ser utilizado para que esas plataformas digitales puedan tener espacio.

Y de eso se trata, hay ahora como una cierta relación entre estos dos medios que puede resultar muy fructífera para ambos.

Y lo importante de todo eso es que haya dinamismo, que el público se sienta partícipe que también la gente pueda opinar a través de sus comentarios, y por supuesto en un escenario tan importante como el del Miss Venezuela.

“Nombraste una palabra muy importante que es la empatía, hablabas de que las misses pueden estar nerviosas, pero con el trabajo de un profesional, que pueda logar la empatía, ya la labor está hecha, para la noche del 28 de octubre”, afirma Padrón.

“Por ejemplo, las candidatas que han pasado por el set de Portadas, son muy desenvueltas, sueltas, con mucha elocuencia. ¿Ya has estado en contacto con ellas?”, le consulta Mariela.

No las conozco aún, las he seguido por las redes sociales porque ha sido la campaña masiva, ya quiero verlas en persona, para conversar con ellas.

Me gustan varias, cada una tiene un estilo particular. Quiero tener una comunicación previa con ellas para saber hacia dónde me tengo que enfocar.

¿Te gusta sentarte a ver el Miss Venezuela, en familia siempre veían el programa?, expresó Mariela.

Si como no, claro que sí, inclusive tengo una prima que fue Miss Municipio Libertador 1996, Carol Ginter, fui al Poliedro de Caracas.

Soy muy amigo de Marena Bencomo, es decir, yo creo que los venezolanos estamos muy relacionados con el tema del Miss Venezuela.

Sea por un lado porque te gusta verlo a través del entretenimiento que ofrece el concurso, pero también porque tenemos a alguien conocida que participó en un casting.

¿Quién diseñará el traje que usarás la noche del Miss Venezuela?

Giovanni Scutaro, ya tengo prueba de vestuario, soy muy relajado, me gusta sentirme cómodo, concluyó Olavarrieta.