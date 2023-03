Olga Tañón lanza “Perro arrepentido” una fusión tropical urbana

Compartir

Olga Tañón es imparable cuando se trata de evolucionar en nuevas propuestas musicales, por tal llega el turno de presentar “Perro arrepentido”.

Este tema posee una fusión de sonidos tropicales que cruza entre la cumbia, elementos de bachata, el vallenato y el género urbano.

Sin lugar a dudas su ritmo contagia de inmediato, en su lírica el compositor Rodolfo Barreras, quien también es el compositor del éxito internacional “Es Mentiroso”, hábilmente describe de forma jocosa esta historia de situaciones que las mujeres y/o parejas viven utilizando una frase muy popular del vocablo latino “vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas”.

“Es un tema con el cual me identifiqué desde que lo escuche, disfruté el proceso de producción musical y visual porque quisimos hacerlo diferente; no les voy a adelantar nada más, escúchenlo y me dejan saber”, exclamó la artista.

“Perro arrepentido” forma parte de más de los 15 temas que Olga Tañón ha grabado en los últimos 15 meses

“La mujer de fuego” es una artista con visión de reinventarse tanto en la música como en su persona.

“Perro arrepentido” fue producido musicalmente por Olga Tañón, Eliot “El Mago D’ Oz” y Billy Denizard; este tema se estrena con su video oficial grabado en las pintorescas calles de Santa Fé de Antioquia, Colombia.

