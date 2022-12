Olga Tañón presenta el lanzamiento de “Tu Cariñito”

Compartir

Jessica Clark es una joven artista venezolana que refleja su personalidad con su tema “Yo soy así”.

Para ella, cantar es una maravillosa forma para expresar su ser, su sentir, pero por sobre todas las cosas, lo que más le apasiona es la composición.

Su primera canción la publicó en 2021, “Disculpa Adelantada”, que surgió de una historia de alguien quién amó e hirió.

Desde entonces ha recorrido un interesante camino que finalmente desemboca en el reciente lanzamiento de su sencillo “Así soy yo”.

El tema Así soy yo de Jessica Clark ya está disponible en las plataformas digitales desde el sábado 19 de noviembre

“Yo soy así” refleja la personalidad de Jessica Clark, sus gustos, su forma de ver la vida, su franqueza y buena vibra ante el mundo».

Esta composición surgió en la Ciudad de México.

“‘Así soy yo’ nació en un momento de catarsis, tras la acumulación de muchas cosas que yo venía sintiendo y que había ido reprimiendo. Recuerdo que pasó algo que me sacó de mi centro y estando con mi mamá comencé a escribir muchas cosas que pensaba y sentía en ese momento y lo llevé todo a mi

sesión de composición con Juan Vegas».

“‘Así soy yo’ es para mí un acto de irreverencia y me parece muy cool porque siento que cualquier persona puede reflejarse en la canción y decirles a todos: ‘Yo no molesto a nadie, no me meto con nadie, pero respeten y quieran me a mí’”, es darme mi propio valor”, asegura Jessica Clark.

“Yo soy así” suena a playa, a ese recorrido que haces con los amigos cuando vas a la playa y todo es un viaje muy buen onda, es un tema fresco, con un toque reggae, sin serlo exactamente.

Nota de prensa

