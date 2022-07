Compartir

OMA logra su primer #1 en la radio de Venezuela por triple partida. Desde que OMA decidió lanzar su carrera como solista grandes cosas lo han acompañado.

“Muérdeme la Boca” es apenas su segundo lanzamiento formal y ya saborea los primeros lugares en Venezuela, mientras que, en las plataformas digitales, las reproducciones y descargas siguen subiendo velozmente.

Su equipo de trabajo en Venezuela conformado por Hirvin Flores, Carlos Rojas, Adriana Rodríguez y en República Dominicana Mariú Ruiz, han sido clave fundamental para su carrera musical.

Radicado en Miami y desde donde trabaja actualmente todo lo relacionado a su disco, OMA confiesa que no esperaba un apoyo tan grande por parte del público y medios de comunicación.

“Todo ha sido tan rápido que no me lo creo. Gracias a todos los que han apoyado mi sueño, mi proyecto de vida. Les juro que no los defraudaré”, fueron las palabras de Omar Arrierta.

OMA logra su primer #1 en la radio

Ahora como “OMA” quien sigue preparando el lanzamiento de lo que será su primer disco.

El video fue filmado en San Juan, Puerto Rico y bajo el concepto de la inclusión de género, OMA junto a su equipo de trabajo quisieron mostrar que todos por igual pueden ‘morderse la boca’.

Una canción completamente dedicable que está dejando como resultado este primer lugar en Venezuela y el abismal apoyo por parte del público que ya la ha hecho suya.

La próxima semana, a través de su canal de YouTube, OMA estrenará un Live Session que será un regalo para sus fans.

“Pronto viene música nueva, muy pendiente” finalizó el artista zuliano.

Redes sociales @OMA.MUSICA

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MHColyYBoe0

Nota de prensa

No dejes de leer

¿Sabes qué sucede cuando se altera el pH de tu piel?

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN