¡Toma y dame! Omar Enrique y Arcángel siguen guerra de insultos

Recientemente el cantante de música urbana, Arcángel publicó un video en el que indicó que no está interesado en cantar en Venezuela hasta que Nicolás Maduro salga del poder, ante ello el merenguero Omar Enrique le respondió y así comenzó una guerra de insultos.

Como era de esperarse, Omar defendió al gobierno de turno, lo que evidentemente generó polémica sobre el tema.

Específicamente, se dirigió hacia el puertorriqueño diciéndole que era “un ridículo, un estúpido, bobo e imbécil. En el país nadie estaba pendiente de ti, que no te andan buscando».

Aunado a lo anterior, el venezolano refirió que Dj Luian (supuesto compadre de Arcángel) y Eladio Carrión; ambos dedicados al género urbano si cantarán en Venezuela.

El cantante chavista Omar Enrique respondió con insultos al reguetonero Arcángel por no querer cantar en Venezuela: “Aquí nadie está pendiente de ti y nadie te ha llamado porque sabemos que no vas a venir. No seas estúpido, bobo del coño”. pic.twitter.com/UJgbhRZvzs — Directo a la Fuente (@directolafuente) April 22, 2022

Guerra de insultos entre Arcángel y Omar Enrique

Asimismo, se puede citar que le expresó en un video publicado en sus redes sociales; «Hermano te voy a decir algo de corazón: tú eres un ridículo. Aquí en Venezuela nadie está pendiente de ti, nadie quiere sabe de ti, ni nadie te anda buscando, ni eres una necesidad para el pueblo venezolano».

Ante ello, Arcángel le respondió “ese fue el cabrón que dijo que yo no estoy ni entre los 20 reguetoneros; yo no estoy entre los 20 reguetoneros, yo estoy entre los mejores de la historia cabrón…»

«Cobro por un show lo que seguro tú tienes que hacer, en 500 bodas, 400 baby shower, para tú llegarle a un cheque mío”, aseguró el puertorriqueño también en un video.

"Arcangel" es tendencia por su respuesta a Omar Enriquepic.twitter.com/AYenBxNuf8 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) April 22, 2022

Vale recordar, que la primera declaración se dio hace algunos días, cuando Arcángel expresó que «La primera vez que vaya a Venezuela va a ser de gratis; no voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría de verdad y a un pueblo libre».

Incluso, pidió a las empresas organizadores de eventos dejar de buscarlo para que se presente en el país.

Con información: ACN/Punto de Corte/Venezuela News/Redes/Foto: Cortesía

