Omar Enrique se presentará este viernes en Naguanagua

Tras dos años de relación y rumores de infidelidad, la cantante, Jennifer López anunció que su boda con el exbesibolista Alex Rodríguez, será el próximo año.

A través de un video colgado en su canal de Youtube; López anunció que la boda será “pronto, no pronto, pronto, pero sí el próximo año”. Asimismo, la intérprete del “Anillo” detalló: “Quiero una boda grande. Quiero casarme por la iglesia esta vez. Nunca me he casado por la iglesia”.

Luego de que el exbeisbolista le entregará el anillo de compromiso a la también actriz, surgieron rumores de infidelidad por parte de Rodríguez. A raíz de la noticia que se hizo viral en las redes sociales, se especuló sobre el aplazamiento de la boda.

No obstante, según comentó Jlo, la fecha de matrimonio no será tan cercana como quisieran, pero por compromisos laborales.

“Dos matrimonios no cuentan”

Asimismo, durante el video López aseguro que sus dos primeros matrimonios no cuentan mucho en su vida; pues se trataron de enlaces prácticamente fugaces. La boricua recalcó, que su boda con el cantante, Marc Anthony; padre de sus dos hijos Emme y Max, es el único que cuenta.

“Me he casado tres veces: una vez por nueve meses y una vez por once meses, así que realmente no cuento esas; pero estuve casada con Marc por 10 años con los niños. Era realmente joven las primeras dos veces que intenté casarme. Estoy diciendo intenté casarme”, expresó.

La cantante estuvo casada entre 1997 y 1998 con Ojani Noa; mientras que entre el 2001 y el 2003 estuvo con el bailarín Cris Judd y desde el 2004 hasta el 2014 con Anthony.

También destacó cuál fue su mayor error en sus dos primeros matrimonios, siendo esa la razón principal de su fracaso.

“Pareciera que en esta vida siempre estás rodeada de gente, así que nunca estás sola, pero es muy solitaria. Así que sentía que, si me casaba, siempre tendría a alguien, pero así no es cómo funciona la vida. No es como debe ser, es una mala razón para casarte. No es la correcta, es la equivocada”, aseguró.

La cantante finalizó diciendo que la razón correcta es “cuando encuentras a alguien que te hace mejor”; además de que junto a Álex se encuentra poco a poco organizando todos los preparativos para esta importante fecha. Con información: ACN/

