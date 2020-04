Omar K11 lanzó Chilling

En él se puede ver a K11 caricaturizado, junto a la chica de la canción, que es a todas luces la actual pareja sentimental del artista, la influencer y también cantante Daniela Barranco , con quien ya ha tenido una colaboración musical. Visualmente es una mezcla entre la estética de algunos videojuegos y una comiquita, que además integra la letra de la canción, aunque no da la sensación de ser un videoLyric.

Y como era de esperarse, Chilling no llegó solo, se estrena con todo y videoclip, que en esta ocasión se trata de un video animado, producción realizada por RocketDesing (@rocketdsing ) basado en las ilustraciones de @sevenilustra, que sin duda le da un toque muy especial.