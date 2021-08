Omar Vizquel es acusado de presunto acoso sexual

Compartir





















El delantero argentino Lionel Messi rompió a llorar este domingo y aseguró, que tanto él como su familia estaban «convencidos» de que iban a seguir en el Barcelona; al que consideró su casa, y que no estaba preparado para despedirse así.

«El año pasado, cuando se armó el lío del burofax, estaba preparado, sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa; era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y disfrutando de esta vida en Barcelona; que es maravillosa», confesó entre lágrimas.

Messi rompió a llorar

El argentino ya comparece ante los medios. Y ya está llorando antes de empezar.

Discurso de Messi

”Estuve pensando estos días qué podía decir y no me salía nada, estaba bloqueado, como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil para mí después de tantos años y de hacer toda mi vida acá. El año pasado con el lío del burofax sí; estaba convencido; pero este año no, estaba convencido, y mi familia, de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa, antepusimos lo personal; seguir disfrutando de nuestra vida en Barcelona tanto en lo deportivo como lo personal, que es maravilloso. Pero me toca despedirme. Llegué siendo muy chiquito con 13 años, después de 21 años me voy con mi mujer y tres hijos catalanes-argentinos. Volveremos a vivir aquí porque se lo prometí a mis hijos. Quiero dar las gracias a los compañeros, crecí con los valores del club; espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de darle muchos cosas al club. Pasé cosas buenas, también malas, eso me hizo crecer y ser la persona que soy hoy. Di todo siempre por este club, por esta camiseta, y me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente. Me hubiese gustado despedirme de otra manera; me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, haber podido escuchar una última ovación. Los extrañé mucho en toda la pandemia, festejar un gol con ellos… Me retiro de este club sin verlos durante un año y medio.

¿Con qué momento te quedarías?

Es muy difícil quedarme sólo con uno; pero quizá el momento que me tocó debutar, que fue el comienzo de todo, fue hacer mi sueño realidad.

¿Pensabas que ibas a renovar?

Ya lo dijo Laporta, que estaba todo arreglado y por el tema de la Liga no se pudo hacer. Teníamos todo acordado.

¿Club ha hecho todo lo posible?

No sé, yo sí hice todo lo posible, pero no ha podido ser.

¿Lo que más triste le pone?

No sé, me pasan muchas cosas por la cabeza, hace 16 años que estoy en el primer equipo y siempre era “lo mismo”. Ahora es cambiar; empezar de cero, duro para mi familia, es difícil, pero sé que nos vamos a adaptar.

ACN/0800 Noticias

