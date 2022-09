OMG y el single “Playa sola”: Todo un éxito viral en Latinoamérica

Compartir

Omar García, mejor conocido como OMG, forma parte de los venezolanos que hacen vida en el extranjero y que están dejando su gentilicio muy en alto.

En este caso desde la música y definiendo su género como underground pop, con mezclas entre reggaetón y electrónica.

Su sencillo promocional “Playa sola” se ha convertido en un hit en varios países de Latinoamérica, tales como México y Colombia.

“Se siente increíble cuando algo por lo que has trabajado tanto finalmente tiene la aceptación de la gente. Sinceramente, no me esperaba que se hiciera viral, y menos en Colombia, que es mi segunda casa, ya que mi madre es colombiana”, cuenta el artista.

Mucho ha sido el camino recorrido, sin embargo, su reciente firma de contrato con Swag Records representa un logro más en su carrera. Sin duda, este single muestra su más pura esencia artística:

“‘Playa sola’ la escribí con Baby Kush y la produje junto a Lennex y Robbie Meza. El tema se fue desarrollando en Puerto Rico, hasta que quedó lo que se escucha en Youtube y las plataformas musicales –agrega».

«Con mi propuesta musical queremos estar en el corazón de los fanáticos, estar en paz y armonía para seguir haciendo lo que amamos, que es música. Lo demás está en manos de Dios”, dice.

“Playa sola” tiene su video musical dirigido por EM Films, ya cuenta con más de 33 mil visualizaciones en su canal de Youtube.

En él se puede ver a OMG conquistando a la chica que le gusta, en distintos ambientes.

Nota de prensa

No dejes de leer

Aliados y amigos acudieron a la Preventa Filuc 2022