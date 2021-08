OMS no ve la necesidad de una tercera dosis contra el covid

Compartir





















Por lo menos 31 niñas colombianas visitarán la sede de la Nasa en Houston Texas el próximo 22 de agosto; para vivir una inmersión espacial durante una semana en el Space Center.

Ya estando allí, tendrán una agenda académica donde se van a relacionar con astronautas que han liderado misiones al espacio y conocerán a profundidad; lo que se realiza en las instalaciones.

Tras vivir esa experiencia, el último día se graduarán en el mismo espacio que lo hacen los astronautas que salen hacia una misión espacial.

En éste sentido, la directora de She Is, Nadia Sánchez, «La mayoría de ellas no han montado en avión, incluso no conocen la sensación de subirse a un ascensor; así que en una semana podrán experimentar muchas cosas nuevas que esperamos las motiven”.

Solo por mencionar algunas de ellas, Mariana Ospina, de 14 años, habitante de Soacha, Cundinamarca, ha tenido fija su mirada en un solo lugar: el cielo.

Ella, sueña con poder observar más allá de lo que los ojos ven, una afición que se refleja en su cuarto, lleno de estrellas y posters del espacio. La Nasa es un lugar que considera mágico.

31 niñas colombianas visitarán la Nasa

También está, Maybel González, de 13 años, quien vive en el corregimiento Pontezuela, al norte de Cartagena y es una apasionada por la investigación.

De hecho, siempre ha creído que las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder al mundo de la ciencia, por eso ir al Space Center de la Nasa; representa un triunfo no solo para ella sino también para todas las niñas que sueñan igual que ella.

Respecto a que las 31 niñas visitarán la Nasa, Sánchez explicó que “Ellas serán nuestra misión número uno, pero ya preparamos la segunda”.

En cuanto a ésta plataforma virtual, que sirve como base para que más de 100 niñas puedan capacitarse durante cuatro meses; las mejores dos pequeñas podrán hacer parte de la segunda misión que se abrirá en enero del 2022, esperando que en julio de ese año viajen 35 nuevas tripulantes.

Sánchez afirma que para lograr llevar a cabo el programa tuvieron que hacer grandes esfuerzos, pues de las 31 niñas; el 95 por ciento no tenía acceso a internet ni computadores.

Con información: ACN/Semana/Foto: Cortesía

