Onda Tropical N° 34 se desplaza hacia el oeste del país

Ya se encuentra sobre la región Central del país la Onda Tropical N° 34; y continúa desplazándose hacia el oeste lentamente; originando áreas nubladas con lluvias de intensidad variable durante la mañana.

Según el pronóstico de Inameh la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT); originará abundante nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica; en Barinas, Portuguesa, Cojedes, Andes, Apure, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y el Esequibo.

Onda tropical N° 34 se desplaza hacia 9 estados

Nueve estados, incluido el Esequibo, serán azotados; con fuerte chaparrones y actividad eléctrica. Estos son Barinas, Portuguesa, Cojedes, Andes, Apure, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y el Esequibo.

En el caso de la Gran Caracas; se espera nubosidad fragmentada y lluvias dispersas durante la mañana; alternando con áreas cubiertas y lluvias o chubascos, después del mediodía.

Foto: Twitter Inameh

ACN/AVN/redes

