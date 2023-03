ONG denuncia que más de 3 mil hectáreas del Parque Nacional Yapacana están deforestadas

Compartir

Al menos 3.200 hectáreas del Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado en Amazonas, han sido deforestadas y envenenadas con mercurio, según denunció la ONG SOS Orinoco.

En un video publicado en Twitter, la organización reportó que incluso en el Tepuy se encuentran alrededor de 86 máquinas para extraer oro, pese a que se trata de un área protegida.

Las imágenes muestran la devastación del bosque alrededor del cerro Yapacana, luego de que se intensificó la explotación minera ilegal en la zona durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Parque Nacional Yapacana deforestado

La organización señaló que el Parque Nacional Yapacana es el más afectado por la minería ilegal en todo el país. Además, alertó que los daños seguirán incrementándose mientras que el gobierno de Maduro, junto con la guerrilla colombiana y las Fuerzas Armadas venezolanas, permitan este tipo de actividades ilícitas.

Señalaron que hay al menos 8.000 puntos de intervención minera en el todo el parque, 350 de ellos ubicados en el tope del Tepuy.

El investigador Matt Finer, director del Proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project de la ONG Amazon Conservation (MAAP), indicó hace algunas semanas que no hay casos similares en otros países de la Amazonía en los que se esté explotando la cima de un tepuy.

«Es muy único y grave, sobre todo teniendo en cuenta que está dentro de un parque nacional», manifestó en declaraciones al diario El País de España.

Plan de reforestación

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, celebró el mes pasado el inicio de un plan de reforestación en dos parques nacionales ubicados en los estados Amazonas y Bolívar afectados por la minería ilegal.

El militar indicó que en el Parque Nacional Yapacana se sembraron ya 400 plantas de caucho y merey (anacardo), además del lanzamiento de 1.000 semillas abonadas.

SOS Orinoco tildó de show mediático el anuncio de Hernández Lárez, pues consideran que unas pocas plantas no van a solucionar el ecocidio que han causado en los parques nacionales de Amazonas y Bolívar.

«El show mediático de Hernández Lárez desmantelando unas pocas máquinas no va a solucionar este ecocidio. Sembrar 400 árboles en un arenal en época de sequía es un chiste», indicó la organización.

