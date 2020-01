ONU: 350.000 sirios huyen antes del ataque liderado por los rusos

Alrededor de 350,000 sirios, en su mayoría mujeres y niños, han huido de una renovada ofensiva respaldada por Rusia en la provincia de Idlib. Esta región es un bastión controlado por la oposición al gobierno del dictador Bashar Al-Assad, y los desplazados han buscado refugio en áreas fronterizas cerca de Turquía, informó este jueves la ONU.

Las condiciones para las personas se están deteriorando debido al aumento de las hostilidades, afirmó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en su último informe de la situación.

Los aviones rusos y la artillería siria han golpeado ciudades y pueblos en un nuevo asalto respaldado por milicias proiraníes; y destinado a despejar la zona de combatientes opositores al régimen de Al-Assad.

«Esta última ola de desplazados agrava una situación humanitaria ya grave en el terreno de Idlib»; dijo a Reuters David Swanson, portavoz regional de la ONU para Siria en Amman.

Las cadenas de noticias de habla inglesa se apresuran a destacar los detalles de la incursión armada de fuerzas rusas en territorio sirio, situación que según los expertos podría desencadenar cruentos combates; como fue el caso de las primeras batallas contra el Estado Islámico.

