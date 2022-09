ONU aprueba 8 millones de dólares para respuesta humanitaria en Venezuela

Compartir

Llegan a Venezuela tripulantes liberados de avión retenido en Argentina. Los 12 ocupantes de la aeronave venezolano-iraní liberados el martes 13 de septiembre, tras más de tres meses retenidos en Buenos Aires, arribaron al país; mientras permanecen en Argentina siete miembros del grupo y la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Los liberados, entre los que se encuentran 11 venezolanos y un iraní, aterrizaron cerca de las 6.30 de la tarde, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía; donde fueron recibidos, minutos después, entre aplausos de familiares, empleados del aeropuerto y personas que transitaban por la terminal.

La única mujer del grupo, Victoria Valdiviezo, aseguró que «se hizo justicia»; negó que ninguno de los tripulantes fuera terrorista o espía, como -aseguró- fueron calificados.

Entre los liberados, está el piloto Cornelio Trujillo -ingeniero de vuelo de 66 años de edad- quien, al llegar al aeropuerto, dijo a Efe que se sentía «feliz» por reunirse nuevamente con su familia y amigos en su país; tras «tres meses duros» en Argentina, donde, sin embargo, aseguró que fueron «bien tratados (y) bien mantenidos».

«Pero, de todas maneras, el daño psicológico que teníamos era bastante fuerte», agregó.

«Aunque fuimos nosotros liberados, tengo compañeros todavía en Argentina que están enfrentando el proceso, que, como yo, no tienen ningún tipo de culpa. Nos tuvieron allá 99 días y, hasta los momentos, no sé por qué, es político, no sé, ahí no me meto, pero, cuando mis compañeros regresen, ese día voy a ser muy feliz», dijo Trujillo, con 46 años de experiencia como piloto.

«Ya no tengo lágrimas de tanto que he llorado, desde que salí de Argentina llorando, de felicidad. Se hizo justicia. Estamos aquí en nuestra tierra (…) nos tildaron de todo, de terroristas, de espionaje, pero nosotros no somos así, somos venezolanos trabajadores que tenemos que salir todos los días a la calle para poder traer el sustento a nuestra casa»; dijo.

Entre quienes los esperaban, estaba el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, también presidente de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), propietaria del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires.

Velásquez dijo a Efe que el país no descansará hasta que Argentina libere a los otros siete tripulantes -tres venezolanos y cuatro iraníes-, que están «detenidos ilegalmente», y devuelva la aeronave, que, según ha declarado recientemente el funcionario, importaba «vacunas, medicamentos e insumos médicos» y enviaba ayuda humanitaria a algunos países como «Colombia (y) Nicaragua».

El funcionario señaló que están «fortaleciendo más las estrategias (y) organizando los equipos diplomáticos para que, más temprano que tarde», aterricen en Venezuela tanto el avión como el resto de la tripulación.

Otro de los liberados, cuyo nombre no facilitó a la prensa a su llegada, negó que hubiera alguna razón para que se produjera la retención de la aeronave y de su tripulación; reivindicó la liberación inmediata de los siete compañeros que continúan en el país austral.

Agradecieron al Gobierno

Los tripulantes manifestaron su agradecimiento al Gobierno Bolivariano, a las autoridades diplomáticas de Argentina en Caracas y al personal de la aerolínea Bandera de Venezuela; por todo el respaldo y gestiones realizadas para su liberación.

“Se hizo justicia, porque ellos supieron que nosotros no habíamos hecho nada malo. Estamos agradecidos”; expresaron en medio de la algarabía en el aeropuerto.

El Capitán del avión de Emtrasur, Vicente Raga visiblemente emocionado, dijo que a pesar de la tristeza están contentos «dejamos a una parte de nuestros compañeros, pero esperamos tenerlos nuevamente con nosotros, nuevamente”; indicó.

La llegada a Venezuela se realizó tras el vuelo realizado desde Bolivia, donde el grupo liberado hizo escala tras su salida de Argentina.

La aeronave, propiedad de Emtrasur -filial de Conviasa-, fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Ezeiza, el 6 de junio; para ser investigada por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Desde entonces, el Gobierno venezolano rechazó la retención; que calificó de «secuestro» y exigió la puesta en libertad de la tripulación.

