ONU advierte que la crisis política de Bolivia se esta saliendo de control

La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) advirtió este sábado que la violencia en Bolivia se está saliendo de control, luego de una noche de escaramuzas entre las fuerzas de seguridad y los cocaleros leales al derrocado presidente Evo Morales, que dejó una cifra de muertos en ascenso, con un saldo de al menos ocho muertos.

Evo Morales renunció bajo presión de la policía y el ejército boliviano el domingo pasado luego de que pruebas de fraude electoral contaminaran su victoria electoral del 20 de octubre. El expresidente boliviano huyó a México.

El exagricultor de coca izquierdista desde entonces ha calificado su derrocamiento como un «golpe» y denunció las crecientes acusaciones de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad bajo la presidenta interina y senadora Jeanine Ánez.

«Los líderes golpistas masacran a personas indígenas y humildes por pedir democracia», dijo Evo Morales en Twitter el viernes por la noche, luego de conocer los informes de la creciente cifra de muertos.

Anez ha culpado a Morales por avivar la violencia desde el extranjero y ha dicho que su gobierno desea celebrar elecciones; y reunirse con la oposición para reparar las barreras.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el aumento de la violencia podría usurpar el proceso democrático boliviano.

«Me preocupa que la situación en Bolivia se salga de control si las autoridades no lo manejan … con pleno respeto a los derechos humanos», dijo Bachelet en un comunicado.

«Es probable que las acciones represivas de las autoridades … pongan en peligro cualquier posible camino para el diálogo», agregó.

El defensor del pueblo regional de Cochabamba, Nelson Cox, dijo que los registros hospitalarios en la región mostraron que la «gran mayoría» de las muertes y lesiones del viernes fueron causadas por heridas de bala.

«Estamos trabajando con la oficina del defensor del pueblo nacional para realizar autopsias … y buscar justicia para estas víctimas», dijo Cox a Reuters.

El defensor del pueblo nacional de Bolivia dijo el viernes que el total de muertes llegó a 19 desde las elecciones del 20 de octubre; un número que se aceleró durante la última semana.

El aumento en la cifra de muertos llevó a Evo Morales a adoptar un tono más conciliador; con el gobierno de Jeanine Ánez en los últimos días.

U.N. warns Bolivia crisis could ‘spin out of control’ as death toll mounts https://t.co/9xfvFsdGHx pic.twitter.com/z1C2wiiD6N

— Reuters U.S. News (@ReutersUS) November 16, 2019