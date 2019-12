Operación naval conjunta en el Caribe capturó embarque con 1.400 Kg de cocaína

Este domingo, una protesta convocada el día de ayer por estudiantes musulmanes de la Universidad Jamia Milia, fue atacada de forma violenta por un grueso contingente de la policía de Nueva Delhi, dejando escenas reñidas con los principios básicos de los derechos humanos, causando indignación a nivel mundial.

A través de las redes sociales, pueden observarse imágenes de agentes de la policía del Delhi atacando con palos a un grupo de estudiantes femeninas justo a las puertas de la universidad, lo que encendió las protestas y elevó el nivel de conflictividad a todo el estudiantado nacional; no solo a las minorías musulmanas.

Las fuerzas de seguridad de Delhi han tomado las calles con equipamiento completo antimotines, en un esfuerzo desesperado por intentar controlar una reacción popular que sin duda se les ha salido de control.

Las protestas de este domingo, tienen su origen en una cadena de manifestaciones que ya tiene cinco días y que constituye una de las jornadas continuadas de protesta mas grandes de la historia reciente de India; en reacción contra una controversial nueva ley de ciudadanía.

En un video publicado por el usuario de twitter @imMAK02, se observa a agentes de la policía de Delhi atacando a un grupo de mujeres musulmanas a palos, en la escena se observa sangre en el suelo; mientras las mujeres valientemente se defienden completamente desarmadas ante los agentes policiales.

«Brutalmente, la policía de Delhi ataca a estudiantes musulmanas de #JamiaMilia Delhi», expresó el tuit con el video adosado; que forma parte de un hilo de varias denuncias de violencia realizadas por el mismo usuario hindú.

En menos de una hora, miles de estudiantes inundaron las calles de la India, no solo en Nueva Delhi sino en varias ciudades provinciales; lo que ha desencadenado una violenta jornada de protestas que ya lleva varias horas y promete extenderse a lo largo de la noche.

«Estudiantes de Darul Uloom Nadwatul Ulama marchando en Lucknow para mostrar solidaridad con #JamiaMilia y #AligarhMuslimUniversity»; informó otro tuit del mismo usuario, acompañado de un video de la movilización nocturna de los estudiantes.

Students of Darul Uloom Nadwatul Ulama marching in Lucknow to show solidarity with #JamiaMilia and #AligarhMuslimUniversity . #JamiaProtest pic.twitter.com/o1z50X3L4d

En una publicación de la Agencia de Noticias France24, se detalla la visión internacional de los sucesos: «La policía asalta los campus; tomando medidas violentas contra las protestas a la nueva ley de ciudadanía india».

El escritor y político hindú Salman Nizami, condenó enérgicamente las acciones gubernamentales a través de su twitter.

«El ataque del Gobierno contra #JamiaMilia hoy es un ultraje moral. Los policías no tienen derecho a asaltar una universidad central, golpear a los estudiantes e intimidar a los académicos de esta manera. Lo condenamos y exigimos una investigación de alto nivel sobre el incidente #JamiaProtest», aseveró.

BJP Govt’s attack on #JamiaMilia today is a moral outrage. The cops have no rights to storm a central university, thrash students & intimidate the scholars like this. We condemn it & demand a high level enquiry into the incident. #JamiaProtest pic.twitter.com/aMPK2Q1HB6

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) December 15, 2019