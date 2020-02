Más de 184 mil funcionarios serán desplegados para asueto de Carnaval

Ejercicios militares sorpresa y permanentes fue el anuncio realizado esta noche en cadena nacional por el presidente Nicolás Maduro, tras felicitar a la FANB por la actividad realizada en fin de semana en Caracas y otras ciudades del país.

«Anuncio que los ejercicios militares ‘Escudo Bolivariano 2020’ se van a mantener activos y vamos a sorprender» dijo el mandatario.

Agregó que a partir de este lunes no avisarán «el día del ejercicio militar ni la región», durante la reunión con jefes militares; en la que ofreció un balance sobre maniobras realizadas.

Vestido de militar, Maduro, explicó que solo serán horas antes de producirse estos ejercicios los jefes de batallones de la FANB y de la Milicia, serán orientados.

Ejercicios militares sorpresa y permanentes

Explicó que todo ello para «recibir las órdenes de operación para activar toda la fuerza militar, toda la fuerza de Milicia, y toda la fuerza policial».

Atizó Maduro que los «ejercicios que podrán empezar en las madrugadas» y «que serán debidamente informados a la ciudadanía cuando así se den».

«Por ejemplo, si se ordenasen maniobras sorpresivas a las dos de la mañana el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aparecerá diciendo a los ciudadanos que el despliegue de tropas se debe a un ejercicio de determinadas características».

«Eso será permanente para tener la felicidad de la paz y la seguridad. Teniendo paz y seguridad todo es posible» agregó.

Preparado para el combate

Reiteró que el Ejecutivo del presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere agredir militarmente a Venezuela.

«Está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra, en eso está pensando Donald Trump»; pero advirtió Maduro para luego aclarar que su Gobierno está preparado para el combate.

«No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela (…) no le tenemos miedo al combate militar y vamos a garantizar la paz» puntualizó.

