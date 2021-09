OPINIÓN: Primeros avances de las jornadas de diálogos, por Juan Pablo Montiel

Compartir





















César Burguera

@CESARBURGUERA

El genético prontuario. Ante la fragilidad de nuestras memorias, trataremos realizar el titánico esfuerzo por presentar la amplia trayectoria delictiva del astuto “Malandrín”, con la sincera advertencia de que estas limitadas líneas, ni siquiera la edición completa de cualquier matutino pueden recoger o hacer un compendio de las innumerables actividades criminales que, sin disimulo alguno, ha emprendido el depravado “Malandrín”. Desconocemos si estas facinerosas prácticas le fueron transmitidas por vía genética, que por su propia sangre corre dinámicamente la vocación para la rapiña o ratería. Ante ello surge el primer y grave antecedente del delincuente “Malandrín” que nos llegaba a indicar como profética admonición, su inmoral intención de obrar sin ningún rasgo de ética. Corría la década de los 90 y la extinta Asamblea Legislativa del estado Carabobo, bajo la dirección de su entonces presidente Gustavo Miranda, aprobaba en Cámara Legislativa y contando con el voto unánime de todos sus integrantes, la apertura de una exhaustiva investigación sobre la denuncia de graves irregularidades que se estaban llevando a cabo en la construcción de una moderna arteria vial que uniría las poblaciones de Bucarito y Guigue. La ejecución había sido asignada por el ejecutivo regional a la empresa Scarano. El resultado de la averiguación parlamentaria decantó en un voluminoso informe que nos detallaba, con impecable precisión, todo un verdadero compendio de corruptelas llevadas a cabo por la compañía, quien tenía como principal director al entonces empresario Enzo Scarano. La devastadora documentación de la frustrada carretera fue remitida por el ente parlamentario a todos y cada uno de los órganos competentes para que establecieran las respectivas responsabilidades por la descubierta y elaborada estafa. El clan o mafia familiar no escatimó en prodigar todos los recursos e influencias necesarias para evitar las categóricas penas que llevaban consigo la segura remisión del novel “Malandrín” a un oscuro recinto penitenciario. Los años pasaron y surgía en el 2013, el ex Gobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer, quien en una suerte de clara advertencia afirmaba: “Enzo Scarano es una persona que atropella, me consta que es un cobarde, que ha cometido graves irregularidades, la irrefutable evidencia es la construcción de la carretera Bucarito- Güigüe. Su manera de cómo hizo plata me obligó a sacarlo de la lista de proveedores de Carabobo. Esto no lo había dicho pero hoy debo decirlo aunque en San Diego es vox populi que el alcalde Scarano pide colaboraciones para la construcción de edificios en ese municipio».

La quinceañera inhabilitación. La inhabilitación por un lapso de 15 años al codicioso “Malandrín” llegó a constituirse en la manifestación por parte de los organismos competentes en su labor de ponerle coto a sus delictivas y criminales conductas. Nos convoca la memoria al día 28 de mayo del 2015, cuando en colérica actitud, un violento “Malandrín” profiriera amenazas de muerte a los funcionarios de la CGR que hicieron acto de presencia en el despacho municipal para cumplir con el deber de control y fiscalización. Era su desesperado esfuerzo por impedir el desarrollo de las actuaciones de la CGR sobre su enviciada gestión al frente de la Alcaldía de San Diego y que fueran expuestos las graves irregularidades en su pervertida actividad gubernamental. El informe presentado por la CGR, donde se esbozan delitos y desviaciones, abusos y atropellos, emergen de la auditoría que desnuda hallazgos de ilícitos administrativos en la gestión del depravado “Malandrín” y que demuestran “Daños al patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, la astuta evasión de los principios de legalidad en todos los procesos de licitación o modalidades de contratación que fueron abiertamente amañados, irregular recaudación de tributos, gastos por concepto de personal fijo o contratado, la dilapidación en emolumentos, viáticos y pasajes, los pagos efectuados previamente a la culminación de la obra o servicio, el incremento desproporcionado en los costos inicialmente aprobados y la reiterada connivencia con empresas contratistas en la innoble labor de delinquir.

El ataque al centinela. Es que la agresiva personalidad del ex presidiario se constituye en una réplica de conductas similares, como la de pretender imponer la guarimba, la violencia y el terrorismo en nuestro estado, igualmente hay que recordar que existe una causa judicial abierta por la agresión física y psicológica en perjuicio de 3 mujeres que cumplían labores en el centro de votación Lisandro Lecuna ubicado en el municipio Naguanagua con ocasión al evento eleccionario de abril del 2013, una de las agredidas era la entonces Teniente Raymar Cusati Briceño que ejercía funciones de seguridad y resguardo del referido centro de votación en su condición de centinela dentro del Plan República y que configura el grave delito de ATAQUE AL CENTINELA, previsto y sancionado en el Art. 501 del Código Orgánico de Justicia Militar.

El turístico terminal. A este incontable cúmulo de episodios, se suma la estafa promovida por los que han creído que el municipio San Diego forma parte de su patrimonio familiar. Estamos en presencia del mayor timo o desfalco que se tenga registro el estado Carabobo. Corría el año 2008 y el Alcalde “Malandrín” anunciaba la construcción de un “moderno” TERMINAL TURISTICO MUNICIPAL y que el ambicioso proyecto contaría con el absoluto soporte económico de la alcaldía del municipio San Diego. Posteriormente años después presentaron, en una suerte de hábil treta, una oferta para vender diferentes inmuebles o locales dentro del inexistente TERMINAL TURISTICO.Centenares de familias cayeron ingenuamente en la elaborada estafa y hasta ahora no han recibido respuesta alguna por parte de los directos responsables y mucho menos el destino final de sus respectivas inversiones. El clan o mafia familiar ha decido no afrontar o dar la cara por el escabroso tema. Por ello nuestra exigencia a los diferentes órganos competentes. Es inadmisible que se permita este tipo de punibles prácticas que son la cruda continuidad de la incontrolable vocación al delito por parte del conocido ladrón. Y esa es la verdad.

Esta entrega continuara……..