Orluis Aular corona primera victoria del Caja Rural en 2022

El yaracuyano Orluis Aular, ciclista olímpico en Tokyo 2020, le dio a su equipo, el Caja Rural RGA español, la primera victoria de la temporada tras ganar este domingo 13 de marzo.

Fue con su participación de la Clássica da Arrábida en Setúbal, Portugal, con un tiempo de 3 horas 40 minutos y 31 segundos.

Es así, que el corredor venezolano fue el más veloz en el sprint final de Setúbal para patentar la primera victoria de la temporada; y sellar la buena carrera de su equipo.

Asimismo, un lote compacto de 14 pedalistas se posicionaron, tras 28km de carrera, por delante del madrileño Sergio Martín; y abrieron una brecha importante al pelotón de más de dos minutos, hasta que llegaron las complicaciones de la alta montaña.

Específicamente, en el Alto de Cobra, donde el terreno destapado fue superado con esfuerzo por Martín y otros cinco corredores.

Luego, a los 10 km de la meta, la fuga fue atrapada y el único recurso fue el sprint, donde Aular supo pedalear para acreditarse su primera victoria; en el cuadro español y el primer triunfo de su escudería en la temporada 2022.

En éste sentido, el criollo resumió que al término de la carrera de un día que contó con cuatro altos de montaña a lo largo de 161.8km.

“Salimos con la idea de meter a un corredor en la escapada para no tener que llevar el peso en el pelotón. Una vez que vimos que se llegaría al sprint, el equipo me arropó muy bien y pude rematar todo el trabajo. Mis compañeros endurecieron el ritmo en el repecho previo a la llegada en Setúbal; para evitar que el grupo fuera muy numeroso. Lancé el sprint desde lejos porque me veía con fuerzas, y por suerte pude conseguir la victoria”.

Respecto a las otras posiciones, Luís Gomes (Kelly – UDO) y Luis Mendoza (Glassdrive Q8 Anicolor), ambos portugueses; escoltaron en el podio a Orluis con el mismo tiempo.

Es de mencionar, que el venezolano, bicampeón de la Vuelta a Venezuela en 2019 y 2020, viene de lograr el cuarto puesto; en la primera etapa de la Vuelta española O Gran Camino, donde cerró en el puesto 35 de la clasificación general individual y en febrero fue sexto en la Vuelta a Murcia.

En cuanto a la Clásica da Arrábida, fue una carrera en preludio a la Vuelta Alentejo para el Caja Rural, competencia categoría 2.2 de la Unión Ciclística Internacional; que dispone de cinco etapas en suelo luso entre el 16 y el 20 de marzo, y para la que el criollo Aular, ha sido convocado.

