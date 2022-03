¡Toma y dame! Mira lo que Osman Aray le respondió a Anitta

Compartir

Luego de hacerse viral el challenge «Envolver» de Anitta, el periodista Osman Aray opinó sobre el mismo a lo que la cantante brasileña respondió y hace pocas horas Aray ofreció disculpas en sus redes sociales.

De hecho, se puede leer debajo del video, «Mi abrazo a todos con humildad y sentimiento! Me disculpo si mis palabras fueron sensibles y me siento apenado; jamás quise ofender o generar un desencuentro con ustedes! No me gustan las ofensas ni ofender a nadie. Quiero promover la empatía porque creo en un mundo donde todos hagamos posibles vivir en paz! Jamás quise afectar a nadie! Mis respetos a todos! @anitta «.

Vale recordar, que Anitta respondió de manera fulminante a Aray, luego de que éste publicara el video de su challenge «Envolver», acompañado de un fuerte comentario que generó varias críticas entre los usuarios de las redes sociales.

Es importante mencionar, que el challenge, se ha hecho viral en TikTok y luego en Instagram, pero muchas personalidades artísticas de Venezuela; han criticado a las mujeres que se han animado a hacerlo, grabarlo y publicarlo.

Osman Aray le respondió a Anitta

Respecto a lo publicado antes por el periodista vale destacar que «no me queda claro si algunas (mujeres) quieren respeto o quieren ser irrespetadas? ¿De qué se trata esto?». ¿Entonces lo que dices es que bailando así con poca ropa te damos el derecho de irrespetarnos?».

Agregó en su escrito, que «¿Sabes, esta es una de las principales razones por las cuales mujeres tienen vergüenza de denunciar abusos sexuales?. Porque saben que les van a preguntar qué estaban haciendo para que el hombre quisiera abusarlas»,.

También, se lee que «el deber del hombre es respetarnos a nosotras, no importa qué %$()&%$ estamos haciendo con nuestro cuerpo».

Como era de esperarse, el post del comunicador recibió varias respuestas.

Challenge «Envolver» de Anitta

Sobre el challenge, se debe decir que consiste en inclinar el torso mientras las manos van bajando por las piernas; luego se da un brinco, y se baja hasta al piso, como si fuese a hacer planchas (ejercicio), pero en vez de eso, se comienza a twerkear al ritmo de la canción de «Envolver».

El challenge de la cantante brasileña, #Anitta , de su más reciente tema " #Envolver ", se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en Tiktok. Esto ha ocasionado que miles de personas, incluyendo influencers realicen el popular baile.@Anitta#elexpresivo #viral pic.twitter.com/pDXS4hVKTP — ☞ El Expresivo ☜ (@ElexpresivoRD) March 11, 2022

Con información: ACN/Redes/Foto: Cortesía

