«Cabeza e’ Mango» detenido por un rato y encendió el Twitter (+ vídeos)

Oswaldo Rivero gritaba «¡Me quieren sembrar!«. Si, uno de los conductores del programa «Zurda Konducta» que transmite Venezolana de Televisión (VTV) fue detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, presuntamente al no acatar una revisión de su camioneta.

El episodio ocurrió frente al Ministerio Público en la Parroquia Candelaria, de Caracas, cuando los agentes se acercaron a su vehículo y «Cabeza e’ Mango» discutió con los agentes.

Los policías procedieron a detenerlo y ser armo el «show» como lo calificaron algunos usuarios en Twitter, donde Oswaldo Rivero se convirtió en tendencia nacional, con su nombre (1) y apodo (2).

Oswaldo Rivero gritaba…

Los vídeos, muchos grabados por simpatizantes del comunicador, quienes también gritaban suéltenlo, «él es el de Zurda Conducta», mientras Rivero forcejeaba con los policías que trataban de llevárselo alzado, como lo podrán ver en la «mini mini película».

Pero, porque la red social se presta para todos. Pues salieron sus simpatizantes y los que no lo son para pedir justicia los primeros y los otros para burlarse, algunos con comentarios subidos de tono.

Bromas por la frase «me quieren semblar» como uno que colgó, «chinazo del día». Otras frases «me entró un fresquito…» refiriéndose a episodios de otros atropellos denunciados por cientos en las manifestaciones en contra del Gobierno.

Pero también los que lo apoyaron y repudiaron la acción, pidiendo justicia al considerar que fue una acción desmedida contra «Cabeza e´ Mango».

Defensa y ataque

No es es un juego de ningún deporte, pero en ese se convirtió la red social del «pájarito azul».

Sergio Contreras colgó: «Cabeza e Mango cuando TU GENTE injustamente me metió preso fueron el TRIPLE de funcionarios y HOMBRES, x lo menos 16! Me fisuraron 4 costillas y desgarraron la pierna derecha y te lo juro q no grité así! Por cierto a mi SI me sembraron armas y explosivos».

El periodista Sergio Novelli también comentó: «Cabeza e’ mango se llevó su buen susto. Luego lo soltaron…»

«En Caracas, Ilegal, arbitrario y extraño procedimiento policial contra el comunicador social popular Oswaldo Rivero @mangozurda más conocido como Cabeza e mango, del programa crítico de @VTVcanal8 Zurda Konducta @LaZurdaDeChavez . Condenamos y rechazamos estos excesos de autoridad» escribió adjutando el mismo vídeo Javier Alexander Roa.

PNB detenidos y rumbo al Helicoide

Oswaldo Rivero quedó en libertad, pero los agentes de la Policía Nacional Bolivariana, según fuentes, fueron detenidos y llevados al Helicoide donde serían interrogados por el episodio que «conmocionó» las redes.

Los agentes serían imputados por abuso de autoridad y ya Caracas puede estar tranquila.

#11Oct | El conductor de Zurda Konducta, Oswaldo Rivero «Cabeza e’ Mango» fue detenido en una camioneta jeep commander para ser requisado pero se opuso a las labores de las autoridades | Video Cortesía pic.twitter.com/r77U9VsQNx — Reporte Ya (@ReporteYa) October 11, 2019

Oswaldo Rivero alias Cabeza e' Mango enseñándonos cómo hay que enfrentar y derrotar a los marines de @realDonaldTrump@DonOrenji https://t.co/F2bIoHHHNQ — Ronald Fuentes (@Ronaldjfm32) October 12, 2019

"¡Me quieren sembrar!": gritaba el conductor del programa chavista Zurda Konducta, Oswaldo Rivero, alias Cabeza e' Mango ante la requisa de la Policía Nacional en el centro de Caracas https://t.co/PTON6gOj12 pic.twitter.com/OeuHhp4cky — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) October 11, 2019

Que curioso que “Cabeza de mango” haya dicho que la policía lo quería sembrar. Él mismo desmeritaba esa denuncia hecha por opositores, defendiendo la “excelsa transparencia” de la PNB. ¿Y ahora? — Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) October 12, 2019

Hasta cuando impunidad? estos policías porque lo agredieron. Porque no le pidieron su identificación? Porque golpearlo? Oswaldo Rivero es de los nuestros. Es la VOZ DEL PUEBLO el visibiliza lo que los demás callan Y GUAIDO pa cuando? @dcabellor #Mango https://t.co/dNoiEmRLLz — Ave Fenix (@pavitazanahori2) October 11, 2019

PARAMILITARES en los cuerpos Policiales esos esta muy raro tratando de secuestrar al CAMARADA Cabeza e Mango, debe ser que el Camarada Cabeza e Mango tiene información de ellos y están tratando de matarlo para silenciarlo @NicolasMaduro @NestorReverol @DrodriguezVen investiguen. https://t.co/AmhKJSv8so — Isidro Delgado (@Isidrocandela) October 12, 2019

ACN/MAS

