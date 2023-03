Otorgan Premio Patrimonio Histórico a Banda Sinfónica 24 de Junio en Carabobo

Compartir

La Academia de Historia del estado Carabobo otorgó el Premio Venezolano de Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural a la Banda Sinfónica 24 de Junio por su centenario.

Acto ocurrido este martes en los espacios del Museo Histórico Casa de La Estrella, una sesión solemne de la Academia de Historia, en reconocimiento a la Banda Sinfónica a su solidez y permanencia institucional como Patrimonio Cultural de la entidad.

La sesión solemne inició con las palabras de apertura a cargo del secretario de la Academia de Historia del estado Carabobo, Carlos Cruz, quién seguidamente presentó a la Coral Filarmónica “Federico Núñez Corona”, quienes interpretaron el himno del estado Carabobo.

Homenaje a la Banda Sinfónica

Posteriormente el presidente de la Academia de Historia de la región, José Sabatino Pizzolante ofreció palabras de bienvenida y dio paso a la oradora de orden, profesora Lidgian Mata, directora de la Banda Sinfónica 24 de Junio.

La profesora Lidgian Mata, directora de la Banda Sinfónica 24 de Junio, expresó sentirse honrada de recibir el homenaje y Premio Venezolano de Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural por parte de la Academia de la Historia de Carabobo.

“Hemos sido gratamente reconocidos con esta condecoración y es un honor ser la oradora de orden de esta sesión solemne, lo cual es muy importante porque significa para nuestra banda un reconocimiento de parte de todos los académicos e historiadores del estado”, afirmó.

Reiteró “esto es parte de un logro de la gobernación de Carabobo, desde su gobernador y sobre todo de la Dra. Nancy de Lacava, primera dama del estado, quién nos ha brindado un gran apoyo a esta institución en todos estos años de su misión al frente de la cultura, así que este es un logro para todo el estado Carabobo, para el ámbito cultural y musical”, aseveró.

Sesión Solemne

Por su parte, el presidente de la Academia de Historia del estado Carabobo, José Sabatino Pizzolante, denominó la sesión solemne como “un momento de mucha alegría, porque la Banda Sinfónica 24 de Junio no solo es patrimonio del estado sino de todos los carabobeños”.

“La Banda Sinfónica 24 de Junio no solamente es patrimonio del estado, sino también de todos los carabobeños, una agrupación musical que alcanza los 100 años de existencia en estos tiempos, es motivo de orgullo para todos los carabobeños y para todos los venezolanos y no podía la academia estar ausente en este homenaje, no solo organizamos esta sesión sino que otorgamos este premio que tenemos instituido para reconocer la labor destacada tanto de instituciones como de las personalidades del estado”, afirmó.

Sabatino Pizzolante expresó que el Premio Venezolano de Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural ha sido otorgado en dos oportunidades, la más reciente fue recibida por el Cardenal Baltazar Porras, en ocasión del centenario de la Arquidiócesis de Valencia.

