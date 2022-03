Compartir

Pablo Mendoza dedica el tema “Doble Energía” a los desplazados de la guerra. Tema ubicado en el disco The Return of the Migrant del guitarrista.

Pablo Mendoza, se ha convertido en un suceso para el rock venezolano, al recibir excelentes críticas de la prensa de España, tanto en revistas del prestigio internacional como la Heavy Rock, como en el principal programa radial de la península ibérica como lo es Mariskal Rock.

Otros medios españoles también han dedicado elogios a la producción discográfica, el quinto como álbum y onceava en la carrera solista del caraqueño, quien reside actualmente en La Coruña.

El álbum hasta ahora cuenta con siete videoclips y el pasado 12 de marzo fue estrenado el correspondiente al sencillo “Doble Energía” en el canal de YouTube del artista.

“Doble Energía es la canción más corta del álbum, pero una de las más llamativas y con fuerza».

«Está dedicada a todos los desplazados de guerra, tanto del conflicto entre Ucrania y Rusia como de otros países, que por cualquier circunstancia se ven obligados a abandonar sus hogares y lugares donde han hecho su vida entera».

«A todos ellos y a todos los que pierden la vida en este tipo de conflictos terribles que siguen persiguiendo a la humanidad, por desgracia desde siempre».

«Para todos ellos, que deben aplicar DOBLE ENERGÍA en cada paso que dan. ¡No a la Guerra!”, expresó Pablo Mendonza.

Pablo Mendoza tampoco abandona su faceta de educador, desde hace 12 años, la academia musical que lleva su nombre, permanece activa con la sede ubicada en Santa Mónica, Caracas.

Los interesados deben escribir al correo [email protected]

Donde disponen de dos salones en los que ofrecen a alumnos no solo estudiar guitarra eléctrica y acústica, también canto y teclado.

Aquellos quienes deseen ver clases online acordando sus propios horarios tienen la opción en www.clases.pablomendoza.com

El videoclip de Doble Energía fue grabado en el estudio de la AMPM en España en Sáez Studio en Caracas.

La edición fue realizada por Desirée Monasterios y Pablo Mendoza, mientras que la mezcla y master corrieron también por cuenta del propio guitarrista, con el apoyo del baterista Eduardo Sáez, quien además participa en el video.

También participan Miguel Pepe en el bajo y Claudio Sesti en la segunda guitarra.

“Tengo 3 décadas dando clases de guitarra, desde 2009 con la sede en Santa Mónica y desde 2013 con el formato online».

«Sigo formando guitarristas acústicos y eléctricos, mi intensión es que la gente desarrolle su intelecto, su cultura y su arte. Tengo las herramientas para conseguir una mejor efectividad de aprendizaje y los alumnos pueden probar a intentarlo».

«Una de mis pasiones es que la gente aprenda, se desarrollen haciendo música de alto nivel, con buen contenido y calidad”, agregó Pablo Mendoza.

Además, el álbum The Return of the Migrant, que fue lanzado inicialmente en formato digital, ya se encuentra disponible en formato físico, específicamente como disco de vinilo, en España.

Desde cualquier lugar del mundo pueden pedirlo en www.pablomendoza.bandcamp.com.

Quienes lo deseen autografiado y dedicado, pueden escribir directamente a Pablo Mendoza al correo [email protected]

Para mayor información sigue a Pablo Mendoza en sus redes sociales y página web:

https://www.pablomendoza.com/

Instagram: @pablojmendozap

Twitter: @Pablo_Mendoza

