Pablo Mendoza estrena nuevo videoclip titulado “Sentidos Culpables”

Compartir

El guitarrista venezolano Pablo Mendoza ha recibido excelentes críticas tras la salida de su quinto disco de estudio titulado “The Return of the Migrant” (El Regreso del Migrante), inclusive viene de ser incluido en la lista de los 20 álbumes más recomendados en la radio más importante y especializada de rock en España: “Mariskal Rock”.

Esta producción que alterna diferentes estilos como el hard rock, el blues, el jazz y el rock progresivo, cuenta con un All-Star de músicos de países como Venezuela, Italia, Holanda, Sudáfrica y España.

Además, el viernes 12 de noviembre estrenó el videoclip de la cuarta canción promocional “Sentidos culpables”, que se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube:

“Sentidos Culpables es una canción que compuse en el 2012, en un principio estaba más orientada al jazz fusión, la armonía es muy jazzística, pero la cambié y la adapté para este álbum, mantiene la estructura de jazz pero llevada al rock progresivo. Es un tema que habla de las relaciones entre las personas que no se logran entender, tiene mucho que ver cuando alguien toma un paso al frente y decide marcharse, entonces la persona que queda sola empieza a generarle la culpa al otro”, comentó Pablo Mendoza.

El guitarrista planifica su gira por España en la primavera ibérica con una nueva agrupación y además, en enero pondrá a la disposición del público una edición especial limitada del disco en formato de Vinilo para coleccionistas que llegará a Venezuela.

Tres semanas atrás venía de conseguir críticas muy positivas con su tercer video clip del tema “The Return of the Migrant”, que lleva el nombre del disco y que se encuentra disponible en el siguiente link de Youtube:

“El video del tema The Return of the Migrant es uno de los más bonitos que he podido experimentar hacer y en el que todos los que participaron en él lo han disfrutado tanto como yo«.

«Es un tema cargado de nostalgia, pasión y recuerdos. A pesar que no tiene palabras, porque es un tema instrumental, creo que allí se concentra en gran medida lo que significan y lo que expresan todas las notas musicales y los acordes que lo conforman, transmitiendo ese sentimiento de todo lo que significa emigrar, por lo que estoy seguro que lo van a disfrutar y lo van a entender”, explicó Pablo Mendoza.

Pero Pablo Mendoza no ha cortado todos sus vínculos profesionales con Venezuela, desde hace 12 años, la academia musical que lleva su nombre, permanece activa con la sede ubicada en Santa Mónica, Caracas, donde disponen de dos salones en los que ofrecen a alumnos no solo estudiar guitarra eléctrica y acústica, también canto y teclado.

Quienes desean especializarse en la guitarra hay hasta clases de blues e improvisación.

Son cursos de alta calidad a precios accesibles. Para más información sobre cupos y horarios para clases en la sede de Caracas, los interesados deben escribir al correo: [email protected]

Nota de prensa

No dejes de leer

Alexi Amarista comandó a Tigres y se lleva la distinción

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN