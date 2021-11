Pablo Sandoval debuta mañana con Navegantes del Magallanes

Compartir

Kung Fu Panda está listo, el grandeliga del Navegantes del Magallanes Pablo Sandoval anunció, en rueda de prensa realizada en estadio José Bernardo Pérez de Valencia, que está listo y en forma para debutar mañana en el partido que la Nave sostendrá contra los Tigres de Aragua.

Pablo Sandoval debuta mañana con Navegantes

Kung Fu Panda quien no juega en Venezuela desde la temporada 2012-2013 cuando vio acción en encuentros, indicó que le gustaría retirarse del beisbol con Magallanes. «Fue el primer equipo que me dio la oportunidad y donde jugué antes que en Estados Unidos. Me encantaría vestir la camiseta lo más que pueda y retirarme con este equipo».

Sandoval de 36 años de edad, se inició en el conjunto eléctrico en la campaña 2006-2007; y ha participado en 99 encuentros en los que exhibe una línea ofensiva de .364/.414/.586 y un OPS de .688. Ha despachado 125 indiscutibles en 343 turnos al bate, con 16 cuadrangulares, 63 carreras anotadas y 60 remolcadas.

Sandoval, quien tiene cuatro anillos de campeón de Serie Mundial -el último conseguido este año por su participación con los Bravos de Atlanta-, comenzó su carrera en las mayores en 2008 con los Gigantes de San Francisco.

El oriundo de Puerto Cabello pasó a los Medias Rojas de Boston en la campaña de 2015; y luego regresó a las filas del equipo de bahía y después fue llamado por los Bravos de Atlanta.

Con el equipo de la hacha este año vio acción en 69 cotejos, dio 13 hits; incluidos cuatro vuelacercas con 11 carreras anotadas e igual cantidad de impulsadas para terminar con un promedio de .178.

Finalizó la temporada con los Indios de Cleveland, quienes lo dejaron en libertad.

ACN/ El Emergente

