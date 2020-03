Pacientes renales de Carabobo reciben diálisis incompleta

Un grupo de pacientes renales del estado Carabobo, se pronunció desde la Unidad de Diálisis del Centro en Valencia, ya que debido al daño de 6 máquinas al menos 18 personas no pudieron realizarse el tratamiento diariamente mientras que los que sí pudieron, estaban recibiendo el servicio incompleto.

Pacientes mencionaron que debido al daño de las máquinas, el personal del centro de salud les recortó las horas de diálisis, acción que afecta su tratamiento.

Precisaron que deben recibir diálisis 3 veces a la semana durante cuatro horas, Sonia Acosta, tiene 3 años dializándose y comentó que esa situación le sube la urea “no nos sacan la toxina, a mí me da vómitos, mareos, no puedo dormir, cuando me dializan bien mis horas, me siento bien, hasta trabajo”, relató.

Por su parte, Argenis Hernández, que tiene 6 meses dializándose, explicó que ha pasado hasta 2 días sin dializarse, “mis pulmones se llenan de agua, tengo que dormir sentado, no puedo respirar”, lamentó.

Hernández mencionó que en el centro de diálisis le han pedido guantes, adhesivos, suturas “en estos días se me fue un punto del catéter, pregunté por el kit y cuesta 250mil, si no estoy trabajando ¿cómo hago?’, agregó.

Este centro de salud pertenece al Estado venezolano, y los pacientes deben llevar insumos como guantes y Betadine.

El señor José Romero, con 11 años dializándose, apuntó que cuando le dicen que le van a dializar por 2 horas y media o 3, prefiere negarse porque, según comentó, “alborota las toxinas y es peor, empieza uno a sentirse mal y nos da picazón”.

Felipe Zerpa, paciente de este centro dijo que también le recortan el tiempo para poder dializar a otro compañero porque si no, se descompensan.