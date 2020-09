Pacientes renales y familiares denuncian que no consiguen pruebas para covid-19

Pacientes renales de Carabobo denunciaron que en las unidades de diálisis les exigen tener los resultados de la prueba del covid-19.

Por lo tanto, solicitaron a las autoridades de salud del Estado venezolano que apliquen un protocolo de atención para estos ciudadanos.

Desde el centro de diálisis ubicado en la avenida Las Ferias de Valencia, los pacientes y sus familiares destacaron que no tienen acceso a las pruebas rápidas.

Afirmaron que constantemente acuden a los Centros de Diagnósticos Integral, CDI, del régimen de Maduro y les dicen que no poseen el examen.

José Luis Dalessandro, paciente renal exigió a las autoridades saber qué pueden hacer cuando sean positivos para covid-19.

«En este centro todos somos negativos pero cuando haya un positivo no hay protocolo a seguir. Nos están mando a buscar pruebas rápidas, PCR, ¿pero a dónde?».

Relató que en algunos lugares hacen un informe médico en el que no relacionan si tienen covid-19 o no «porque no tienen un rayos X».

Aracelis Ochoa, familiar de paciente renal comentó que su hermano necesita un cambio de catéter y en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera le exigen obligatoriamente la prueba del covid-19.

Los familiares de estos pacientes renales destacaron sentirse confundidos ante la falta de información para acceder a la prueba rápida del covid-19.

«No he logrado hacerle la prueba porque en ningún lado la hay».

Doris Coronel, familiar de paciente renal comentó que en el centro de diálisis al enterarse de que un ser querido falleció, «sacaron cuentas de que mi hermano tenía covid».

«Hemos estado de CDI en CDI, buscando información y no hay en todo el estado Carabobo la prueba del covid».

Añadieron que como pacientes han tenido que dotar de insumos de bioseguridad al personal de salud de este centro de diálisis del Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

No dejes de leer

Bachelet denuncia obstrucción a partidos políticos en Venezuela

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN