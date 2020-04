Pacientes renales necesitan gasolina para ir a dializarse

Aunque tiene el salvoconducto necesario para surtir su vehículo con gasolina, María Fernanda Merchán, pediatra en la Maternidad del Sur de Valencia, ha intentado cuatro veces llenar el tanque de su unidad de transporte para poder asistir a su trabajo en el hospital.

“Tengo el salvoconducto, el carnet que me acredita como médico y aún así no me surtieron gasolina, yo pude llegar la semana pasada a mi guardia por un favor que me hicieron pero si no, no hubiese podido ir”, afirmó.

“Si nosotros somos médicos activos en los hospitales, ¿por qué nos tenemos que calar una cola 3, 4, 5 horas si nosotros somos los que estamos dando la cara en los hospitales”, lamentó Merchán.

Aseguró que otros colegas médicos pasan por la misma situación, “me parece muy injusto”, dijo la pediatra María Fernanda Merchán.

La historia se repite con Sorebys Paruta, trabajadora de la farmacia de la Ciudad Hospitalaria Dr Enrique Tejera, aunque el centro de salud dispuso de transporte, este también se queda sin gasoil, dejando a la deriva a un grupo de trabajadores.

Sorebys Paruta indicó que ya tenía 2 horas en la cola y debía trabajar a la 1 de la tarde, aseguró que necesita la gasolina para llevar a su hijo a donde una tía y también para ir a su trabajo.

“Esto afecta bastante mi trabajo porque yo soy la que despacha los medicamentos a los pacientes en emergencia de adulto y si yo no voy, no hay personal”, lamentó la trabajadora.

No dejes de leer

Murió hombre que no pudo ser trasladado por falta de gasolina en San Diego