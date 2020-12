Padre de Juan Pernalete, estudiante asesinado en 2017, solicita recursos para tratarse un tumor

No dejes de leer

Las evaluaciones médicas indicaron que, de no proceder con urgencia, el mixoma pudiese seguir creciendo y causar un paro cardíaco o incluso un ACV.

Actualmente, el señor José Gregorio necesita combatir un tumor cardíaco primario (mixoma) y precisa de ayuda, pues no cuenta con los recursos necesarios para cubrir con los gastos de la operación.