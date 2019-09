Países de Amazonia en negociación contrarreloj por incendios

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, en su primer discurso importante, pidió el viernes un mayor enfoque europeo para abordar lo que llamó amenazas crecientes de seguridad y económicas de China y Rusia.

El año pasado, el ejército de EE.UU. puso a China y Rusia en el centro de una nueva estrategia de defensa nacional, la última señal de prioridades cambiantes después de más de una década y media de centrarse en la lucha contra los militantes islamistas.

«Cada vez está más claro que Rusia y China quieren alterar el orden internacional al obtener un veto sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de otras naciones», dijo Esper en el grupo de expertos en Londres.

«Estados Unidos enfrenta este desafío de frente, pero si queremos preservar el mundo que todos hemos creado juntos a través de décadas de sacrificios compartidos, todos debemos estar a la altura de las circunstancias», dijo Esper.

Agregó que ambos países estaban aumentando capacidades en el espacio y los reinos cibernéticos.

Hay un número creciente de puntos críticos en la relación entre EE.UU. y China, que incluyen una guerra comercial en aumento, sanciones estadounidenses al ejército de China y la relación de Estados Unidos con Taiwán; que Beijing considera una provincia renegada.

Esper describió una letanía de preocupaciones sobre China; desde la forma en que usa su poder económico hasta el robo de tecnología,

«Yo le advierto a mis amigos en Europa, que esto no es un problema en una tierra lejana que no les afectará»; agregó en tono grave el enviado de Washington.

En julio, Gran Bretaña pospuso una decisión sobre si Huawei podría participar en la construcción de redes móviles 5G de próxima generación; hasta que tuviera una imagen más clara del impacto de las medidas estadounidenses adoptadas contra la compañía china.

Esper dijo que si bien era prematuro por ahora, podría llegar un momento en el futuro en el que la capacidad de los Estados Unidos de compartir inteligencia y tecnología con sus aliados; podría verse afectada dependiendo de cómo se esté utilizando Huawei.

Esper también destacó los riesgos planteados por Rusia, desde una posible incursión en un país vecino hasta sus acciones en Siria.

Sus comentarios se producen incluso cuando el presidente Donald Trump desacuerdo recientemente con los aliados de EE.UU. al pedir que Rusia sea readmitida en el Grupo de los Siete países industrializados avanzados.

«En pocas palabras, la política exterior de Rusia sigue ignorando las normas internacionales», dijo Esper.

