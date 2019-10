Países Latinoamericanos acusan a Maduro de organizar disturbios en Ecuador

Siete países latinoamericanos, han rechazado los intentos intento del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de desestabilizar las democracias en la región, por lo cual han mostrado su respaldo al presidente ecuatoriano en funciones, Lenin Moreno, mientras su gobierno intenta calmar la ola de disturbios; según informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, hablando en nombre de los países que conforman del grupo de Lima.

En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se expresaba que, al igual que Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Paraguay, el Perú expresaba su «firme respaldo a las acciones tomadas por el presidente Lenin Moreno»; y «rechazaban cualquier acción destinada a desestabilizar nuestras democracias regionales, por parte del régimen de Nicolás Maduro».

Más temprano, este martes, el gobierno de Ecuador buscó la mediación extranjera a través de las Naciones Unidas o la Iglesia Católica, después de casi una semana de protestas contra la austeridad; que obligaron al gobierno a mudarse desde la capital hacia Guayaquil y provocaron cientos de arrestos en protestas callejeras.

De acuerdo a estas informaciones, Reuters Venezuela publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

«Siete naciones latinoamericanas sugieren que Nicolás Maduro se encuentra detrás de los disturbios ocurridos en Ecuador», aseveró Reuters en su tuit.

Seven Latam nations suggest @NicolasMaduro behind unrest in #Ecuador, back @Lenin Moreno https://t.co/w0c3ajiG4L

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) October 8, 2019