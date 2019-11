Pamela Anderson impacta a sus 52 años posando en traje de baño

La actriz Pamela Anderson, fue vista en un yate de lujo en Costa de Oro de Australia, donde estaba ocupada filmando un comercial y posando para una sesión de fotos.

A sus 52 años, Pamela Anderson se sorprendió con un traje de baño blanco de corte bajo que combinó con lentes de sol tipo aviador y una copa de vino.

La exestrella de «Baywatch» escribió una nota sincera sobre los incendios forestales que afectan al país e instó a las personas a tomar en serio el cambio climático.

«Llegué a la Costa de Oro esta semana después de pasar casi un mes siguiendo las noticias sobre los devastadores incendios en Australia», escribió en una carta abierta que fue publicada por “People for the Ethical Treatment of Animals”.

«Me doy cuenta de que, para algunos, ahora es un momento delicado para abordar el tema del cambio climático; pero confío en que estarán de acuerdo en que tener estas conversaciones difíciles pero importantes ahora podría salvar vidas en el futuro», afirmó Anderson.

Pamela Anderson: deslumbrante

«Como ya ha notado, la ciencia es clara: el cambio climático ha jugado un papel clave en la severidad de los incendios forestales de este año. Pero reconociendo que esto es solo la mitad de la batalla”, afirmó la actriz.

“Australia tiene una de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero per cápita de cualquier nación, principalmente impulsada por un sector: la agricultura animal», agregó.

«Del mismo modo que su gobierno seguramente está trabajando en políticas de energía y transporte que ahorren emisiones; podría liderar con el ejemplo al implementar una política de alimentos veganos respetuosa con el clima para las funciones del gobierno; junto con la transición del menú en el restaurante a veces extraño en la Casa del Parlamento a un todo vegano».

«Las Naciones Unidas y los principales científicos están pidiendo la reducción o eliminación del consumo de alimentos derivados de animales con carácter de urgencia; y en el estudio más grande de este tipo, los investigadores de la Universidad de Oxford concluyeron que eliminar los productos animales de nuestras dietas; es «la mayor y única forma» de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar el agua y la tierra. Australia está ardiendo «.

«Es hora de escuchar a los científicos y tomar medidas directas», escribió.

