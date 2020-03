Pánico económico mundial y caen de nuevo las Bolsas

El temor vuelve a las Bolsas

Wall Street cae en más más de un 3%. Y el Ibex un 2,55%. Los bancos castigan al índice español, con descensos superiores al 4,5% para Santander y BBVA. En Europa el castigo ha sido más leve que en la Bolsa española. El Dax alemán ha caído un 1,54%, mientras que el Cac francés ha retrocedido un 1,9% y el MIB italiano, un 1,78%. El FTSE ha recortado un 1,59%.

Pánico frente al coronavirus se acelera

Cuando el pánico y la volatilidad se instalan en los mercados; no hay bálsamo -ni bajada de tipos ni vaivenes políticos- que lo calme. Tras una sesión al alza; este martes las Bolsas mundiales se han vuelto a instalar en las ventas generalizadas. Una tendencia a la que no ha podido escapar el Ibex, que ha caído un 2,55% hasta los 8.683 puntos. Se trata de su nivel más bajo desde agosto.

IBEX 35 8.683,00

Ya desde la apertura, la Bolsa española apuntaba a una sesión aciaga. Inició el día con una caída del 1%. Un nuevo goteo de recortes de beneficios en las empresas -como Airbus, Norwegian o Hugo Boss y la quiebra de la aerolínea británica Flybe- devolvió a la mente de los inversores el temor a las consecuencias del coronavirus sobre la marcha económica.

Todo se agravó con la apertura de Wall Street. Tras subir un 4,5%, la Bolsa de Nueva York inició la sesión con caídas superiores al 3%. Tal y como ayer la victoria de Joe Biden frente a Bernie Sanders -considerado como el candidato; más desfavorable por Wall Street- en el supermartes de las primarias demócratas ; cimentó las alzas, este miércoles la renuncia de la otra estandarte del izquierdismo en la contienda, Elisabeth Warren, calmó un poco los ánimos. Dos horas después del cierre en Europa, los recortes se volvieron a agravar. El Dow Jones cae un 3,63%. El S&P, un 3,6% y el Nasdaq, un 3,08%.

Paliando efectos del coronavirus

El presidente de Fed, Jerome Powell, sorprendió el martes; con una bajada de tipos de 50 puntos básicos; en una reunión extraordinaria de la dirección del banco central; para paliar los efectos del coronavirus. Más que insuflar ánimos a los inversores; como canónicamente debería hacer una caída en el precio del dinero, la medida provocó lo contrario: miedo.

En Europa el castigo ha sido más leve que en la Bolsa española. El Dax alemán ha caído un 1,54%, mientras que el Cac francés ha retrocedido un 1,9% y el MIB italiano, un 1,78%. El FTSE ha recortado un 1,59%.

Y es que el elevado peso de la banca sobre el Ibex ha vuelto a ser una losa para el índice español. Una nueva bajada de tipos en EE UU no es una buena noticia para los bancos en Europa. Tras cuatro años ya de tipos cero en la Eurozona; las entidades empiezan a sufrir el impacto en sus balances. Una nueva bajada de tipos al otro lado del Atlántico; y una inminente desaceleración no hacen sino postergar una futura alza.

Ceden bancos Santander y BBVA

Dos de sus pesos pesados, Santander y BBVA, han cedido un 5,1% y un 4,69%, respectivamente. Más ligero ha sido e castigo para Bankia (3,6%), CaixaBank (4,03%) y Bankinter (1,53%). Por encima, Mediaset ha perido un 6,72% y Arcelor Mittal, un 6,72%. En alza solo han cerrado cuatro valores del selectivo. El mejor ha sido MasMovil, con un 1,89%, seguido de MasMóvil, con un 1,05%.

Los descensos de los bancos hoy implican que los inversores no auguran nada bueno de la cita el BCE de la semana que viene. Será la primera prueba de fuego de su flamante nueva presidenta, Christine Lagarde, tras la sorpresa que provocó su homólogo norteamericano esta semana.

Por el momento, los mercados están viendo un flujo de capital que no es nuevo. Mientras el dinero sale a raudales de la renta variable, los inversores buscan activos con menos riesgo: la renta fija y las materias primas. El oro ha sumado una nueva sesión alza y ha sumado un 1,4%. El bono estadounidense a 10 años, por su parte, ha vuelto a perder la histórica cota del 1%.

