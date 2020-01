El Papa Francisco se desquita de un inadvertido agarrón «a manotazos» (+Video)

El Papa Francisco, visiblemente indignado, tuvo que alejarse de una mujer entre la multitud congregada en la Plaza de San Pedro este martes, después de que lo tomó con un fuerte agarrón de mano y lo haló hacia ella, ante la mirada incrédula de los presentes.

El Vicario de Cristo se encontraba caminando por la plaza en la Ciudad del Vaticano, saludando a peregrinos y fieles por igual en su camino para ver la gran escena de la Natividad en la enorme explanada adoquinada dispuesta por el Vaticano.

Después de acariciar a un niño, el papa se apartó de la multitud solo para que una mujer cercana inadvertidamente le agarrara la mano y lo halara con fuerza hacia ella.

El brusco agarrón que le realizó la mujer pareció causarle dolor a su santidad, quién rápidamente le propinó unos manotazos y liberó su mano, retirándose de la escena con el ceño fruncido y con una actitud reñida con la tolerancia y mansedumbre pregonadas por la Fe Católica.

La mujer había hecho la señal de la cruz cuando el papa se acercaba. No esta claro lo que estaba diciéndole al momento de darle el fuerte agarrón de mano que gatilló la airada respuesta papal

El usuario de Twitter @CatholicSat publicó lo siguiente respecto al incidente: «Esta tarde, después de visitar la escena de la Natividad en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco perdió la calma después de ser agarrado por una mujer que no le soltó su mano. El Papa repetidamente le dio palmadas hasta que logro soltarse de ella».

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019