«Sos Travieso»: le dice el papa Francisco a J Balvin después de tomarse un selfie

El papa Francisco y J Balvin, tuvieron un divertido momento, cuando durante su visita en el Vaticano, el cantante colombiano le pidió un selfie al sumo pontífice.

A propósito, evento de la Fundación Vitae realizado ayer jueves 1 de septiembre en el Vaticano; el papa compartió con varios artistas entre los que se encontraban el cantante italiano Andrea Boccelli; el actor estadounidense Denzel Washington, J Balvin, entre otros.

En ese sentido, el cantante colombiano, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvín; aprovechó un momento del evento para tomarse algunas fotos con el Santo Padre.

“Se ve que sos travieso”; le dijo el Papa Francisco, a lo que J. Balvin respondió “ah no, yo mucho”.

El encuentro de ambos se realizó en el marco del evento que reunió en el Vaticano a un grupo de artistas con el Santo Padre, en el que se reflexionó sobre la esperanza y la belleza.

Vale mencionar que el papa le dedicó una palabra a los artistas invitados y les dijo que “son predicadores de la belleza”; y que deben anclarse en el Evangelio para ayudar a otros a iniciar su camino.

J Balvin: El papa es una persona que admiro mucho

Sobre su encuentro con el sumo pontífice argentino, J. Balvin dijo que el papa es “realmente es una persona que admiro mucho por el ser humano que es”.

“Creo que ha traído algo nuevo al Vaticano, a la religión católica, cristiana. Es realmente ejemplar su humildad”, agregó.

Al hablar sobre su lado espiritual, el cantante colombiano dijo que “casi nunca lo he compartido realmente o nunca lo he compartido porque respeto a mi público; no tengo por qué imponerles ningún tipo de religión o ideal”.

“De eso hablaba el Papa Francisco. No te pueden imponer la religión, es algo que te tiene que nacer”, añadió.

Así mismo, afirmó que “el solo hecho de ver al Papa Francisco te llena de satisfacción y obviamente por ser latino me enorgullece que sea el primer latino. Es espectacular eso”.

