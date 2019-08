Paralizado aeropuerto de Hong Kong por manifestantes

Las protestas de Hong Kong y la salud mental

El aeropuerto internacional de Hong Kong suspendió sus operaciones el lunes; cuando miles de manifestantes invadieron la terminal principal; para protestar tras otra noche de violentos enfrentamientos entre activistas; en favor de la democracia y la policía antidisturbios.

Todos los vuelos que salen desde el aeropuerto, uno de los más concurridos de Asia; han sido cancelados después de las 5: 50p local (5: 50a ET).

Las cancelaciones tendrán grandes repercusiones. El aeropuerto de Hong Kong es un importante centro regional que maneja 1.100 vuelos de pasajeros; y carga diariamente, con servicios entre la ciudad y alrededor de 200 destinos internacionales.

¿Enviará Beijing tropas a Hong Kong?

Ahora existe el temor de que la policía intente retirar a las miles de personas que se han congregado dentro del aeropuerto. En una conferencia de prensa esta tarde, un portavoz de la policía de Hong Kong no descartó usar gases lacrimógenos en el aeropuerto.

El enfoque en el aeropuerto se produce cuando el movimiento de protesta en la ciudad entra en su semana número 11. Desde el viernes, grupos de manifestantes pacíficos han ocupado la principal terminal de llegadas del aeropuerto, desplegando pancartas y entregando folletos antigubernamentales en varios idiomas a los visitantes internacionales.

A diferencia de las manifestaciones anteriores, los manifestantes del lunes ocuparon tanto la sala de llegadas como la de salidas, mientras los funcionarios del aeropuerto luchaban por mantener las operaciones sin problemas incluso cuando la multitud se mantenía en gran medida cooperativa.

Los llamados a una protesta masiva en el aeropuerto se produjeron después de que el domingo, la policía y los manifestantes libraron batallas campales en las calles de varios distritos de la ciudad. Los oficiales con equipo antidisturbios persiguieron a los manifestantes hasta las estaciones de metro, donde se les registró disparando gases lacrimógenos en entornos cerrados y a corta distancia. Un policía también sufrió quemaduras parciales en la pierna después de ser golpeado por una bomba de gasolina.

Una mujer manifestante fue vista siendo tratada por paramédicos, luego de ser golpeada en la cara por una bala de goma. Informes no confirmados de que posiblemente había perdido un ojo circulaban el lunes, con pedidos de protestas de “ojo por ojo de la policía” en respuesta, con el aeropuerto como el objetivo principal.

Según las autoridades del hospital, al menos nueve personas resultaron heridas en la violencia del domingo, dos de gravedad. En un comunicado, el comisionado de policía Stephen Lo “expresó enojo y severa condena contra los actos imprudentes, violentos e ilegales cometidos por los manifestantes radicales”. Lo dijo que la fuerza “se esforzará por investigar todos los actos violentos que han causado lesiones graves e incluso mortales”.

En declaraciones a CNN en el aeropuerto el lunes, Patsy Ko dijo que las imágenes del domingo por la noche fueron el catalizador para que se uniera a las protestas allí.

“Es realmente triste para las personas que resultaron heridas, no pude dormir anoche”, dijo.

ACN/CNN/James Griffiths/redes Hong Kong

