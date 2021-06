Pareja de venezolanos fue acribillada en Perú

El rapero de Cuba conocido como «El Invasor» fue sacado de su casa por funcionarios de la policía de la isla, cuando irrumpieron este viernes en el inmueble.

A través de un video, quedó captado el momento cuando el rapero contestatario Ramón López Díaz se lo llevaron detenidos en la provincia Granma. Ya minutos antes, él comenzó a transmitir en vivo desde el interior de su domicilio y de repente la Policía rodeó el sitio, lo forzó a salir, entró y se lo llevó.

Sobre ello, el rapero comentó que «Me han llenado de patrullas todo esto. Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a la revolución traidora esta; no sé cuántas mil medallas tiene ahí y mira cómo se está muriendo y cómo se está cayendo el techo».

Además, en la grabación difundida por las redes sociales, se escucha a los policías pedirle que abra la puerta para «conversar» y que no «agrave» más la situación.

A lo que el rapero cubano que fue dentenido por la Policía de Cuba, respondió «¿Agravar? Yo no estoy agravando la situación, la están agravando ustedes; yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa. Tienen a Luis Robles trancado, tienen a El Gato trancado, tienen a Maykel [Osorbo] trancado, a Thais [Franco] la tienen trancada».

Respecto a esa realidad agregó girtando, que «Ustedes están acabando con este pueblo. ¡A mí de aquí [su casa] hay que sacarme muerto!».

Es idóneo mencionar, que el artista recientemente lanzó el tema «Oe policía pinga», pero ya en varias ocasiones ha sido detenido en Bayamo; por lo que en ésta oportunidad pidió que si algún vecino veía la transmisión, grabara el momento del arresto.

Sobre el procedimiento, quedó captado que la policía rompió la puerta con ayuda de los bomberos, irrumpió en la vivienda; y se llevó a la fuerza al joven artista.

Es importante recordar, que Ramón López comenzó a sufrir la censura de la Asociación Hermanos Saíz de Bayamo, el acoso y represión de la Seguridad del Estado; cuando hace cinco años tras el estreno de su álbum «Al machete» expresó fuertes críticas y acusaciones contra el régimen cubano, con los temas «Pinocho» y «Silencio».

En cuanto a su nombre artístico explicó hace algunos años que «Mi nombre tiene la intención de invadir las ideas que nos están acabando; invadir la falta de unidad, la falta de valores… y de libertad».

