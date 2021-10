Pareja de venezolanos detenida en Santa Marta al robar a taxista

Compartir





















Suspenden eutanasia a la señora Martha Sepúlveda en Colombia. En los últimos días en Colombia fue tendencia el caso de esta mujer de 51 años en la ciudad de Medellín.

Sepúlveda desde el año 2018 fue diagnosticada con la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); la cual le produce intensos dolores y dificultad para su movilización.

Por tal motivo, la Martha solicitó la eutanasia a su EPS y el pasado 6 de agosto la entidad decidió aprobar el procedimiento; convirtiéndose así en la primera persona no terminal en el país que haría uso voluntario de dicha intervención.

En entrevista con Noticias Caracol, la mujer aseguró que se encontraba mucho más tranquila luego de que le aprobaran el procedimiento; pues la enfermedad le causa fuertes dolores.

«Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito; Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos», señaló Martha. No obstante, este sábado se conoció que la eutanasia que se le practicaría, fue cancelada a último momento.

Suspenden eutanasia de Martha Sepúlveda

Este sábado la EPS Instituto Colombiano del Dolor (INDUCOL), confirmó que luego de haber aprobado la eutanasia de Martha Liria Sepúlveda; la cual estaba programada para este domingo 10 de octubre a las 7:00 am de la mañana en Medellín.

El procedimiento fue cancelado luego de que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad; así lo decidiera de manera unánime.

Según afirmó la entidad, luego de una reunión llevada a cabo el pasado viernes 8 de octubre por el comité; en la que se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud, se concluyó cancelar la intervención con base en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y de Protección Social; luego de que se definiera que la paciente «no cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité».

En ese sentido, se espera saber qué alternativas emprenderá la familia para continuar con el proceso.

Hay que recordar que el pasado 6 de octubre, a través de un comunicado oficial la Conferencia Episcopal de Colombia pidió a Martha Sepúlveda; replantear su decisión debido a que «Dios siempre nos acompaña».

«Martha, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión; ojalá, si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia; para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia, en un país profundamente marcado por la violencia», sostuvo monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar: presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.

ACN/Colombia AS

