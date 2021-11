Pareja violó presuntamente a una niña en Carabobo

Compartir





















Una pareja fue detenida por funcionarios de la Policía Municipal de Miranda (PMM), en Carabobo, por estar acusada de cometer presuntos actos lascivo y violar a una niña de este municipio.

La información la dio a conocer este sábado, la PMM a través de una minuta de prensa enviada a la redacción, en la que detallan que debido a una previa denuncia en contra de los ciudadanos Antonio José Cárdenas Velasco y Noris del Valle Herrera Perdomo; por presuntamente estar inmersos en los delitos anteriormente expuesto, una comisión de este cuerpo se trasladó la vivienda de estos ciudadanos, ubicada en el sector Matadero, para detenerlos.

Pareja violó a una niña en Carabobo

En el procedimiento incautaron un televisor de 20 pulgadas de color negro y gris marca Cyberlux, un DVD de color negro marca LG y un cd; ya que la víctima relató que los detenidos presuntamente la obligaban a ver películas pornográficas y luego a tener relaciones sexuales con ellos.

Se conoció, de manera extraoficial que la presunta víctima sería la hija de ocho años es hija de unos vecinos.

Los detenidos, atraían a menor ofreciéndole golosinas para que visitará la vivienda y así abusar de ella.

Extraoficialmente, se conoció que la mantuvieron engañada a la niña por un tiempo para que no dijera nada a sus padres ni a las autoridades; asegurándole que no era nada malo lo que hacían y que de hablar se meterían todos en problemas, no obstante, la pequeña contó lo sucedido.

Es por ello, que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 22, del Ministerio Público.

ACN/Notitarde

